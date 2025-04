El Real Madrid golea y luego se duerme

Las jornadas intersemanales en las que a un equipo que pelea por la permanencia le toca visitar el Bernabéu, son visitas al tren de la bruja. Ni es su liga ni son equipos acostumbrados a jugar tres partidos por semana. Así que García Plaza se presentó en el Bernabéu con ocho rotaciones en el once, tirando de practicidad. Solo la gente extraña le quita la piel al fuet.

Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao (Vallejo, min.80), Mendy; Valverde (Modric, min.68), Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo (Endrick, min.68), Mbappé (Güler, min.80) y Vinícius (Fran García, min.90+1). Deportivo Alavés Sivera; Mouriño, Abqar (Guridi, min.46), Diarra, Manu Sánchez (Pica, min.71); Novoa, Benavídez, Blanco (Guevara, min.60), Conechny; Romero (Rebbach, min.60) y Villalibre (Kike García, min.71).

1-0, min.1: Lucas Vázquez. 2-0, min.40: Kylian Mbappé. 3-0, min.48: Rodrygo Goes. 3-1, min.85: Benavídez. 3-2, min.86: Kike García. Árbitro Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Valverde (min.4), Vinícius (min.30) y a Endrick (min.83) por parte del Real Madrid.

Se llevó tres goles y la imagen no fue la mejor, pero aprovechó la desidia del Madrid en los últimos diez minutos para soñar, incluso, con el empate. Una desconexión blanca que provocó el cabreo de Ancelotti, que se había tomado el partido muy en serio.

Carletto no quiso saber nada del derbi del domingo y sacó su once de gala, con la única novedad de Lucas por el lesionado Carvajal. El segundo es mejor lateral derecho que el primero, pero eso no quiere decir que el gallego sea cojo. Lo evidenció a los 55 segundos.

Un cambio de orientación de Valverde de cuarenta metros lo recibió Vinicius en banda izquierda. El brasileño le ganó el cara a cara a Mouriño, apuró hasta línea de fondo y la puso atrás para que Lucas rematara a la red. 1-0 sin romper a sudar. Partido cuesta abajo.

Hasta la noche del martes el Madrid llevaba 18 goles esta temporada, 17 de ellos en la segunda mitad. Dato para el que no tenía explicación ni para Ancelotti ni para los jugadores. Ahora ya son tres, con el 2-0 de Mbappé en el 40, su mejor gol de blanco hasta la fecha.

Técnica, velocidad, potencia y remate. Todas las virtudes de Kylian en su quinto gol en Liga, séptimo en total. Recibió un balón a treinta metros de la portería, en el carril central. Desde ahí se asoció con Bellingham con un taconazo. El inglés recibió y esperó al movimiento de Mbappé que con zancada y media se quitó de encima a dos oponentes, recibió el pase de Jude, se adentró en el área, encargó una cintura nueva para Diarra con un recorte de tobillo y fusiló a Sivera con su pierna derecha.

Del Alavés, solo un disparo entre palos de Conechny, suave a las manos de Courtois. Encabronó bastante más el árbitro que los vitorianos. Otra vez barro arbitral en el Bernabéu. Si ante el Espanyol, Mbappé, Vinicius y Bellingham fueron amonestados por protestar, contra el Alavés repitió el brasileño y se sumó a la fiesta Valverde y Modric. Ninguno estaba invitado.

Si el estamento arbitral quiere dar ejemplo con la nueva regla por la que solo pueden dirigirse a ellos los capitanes, con el Madrid están sacando matrícula de honor. A Muñiz Ruiz no le gustó que Valverde ignorara dos golpes de silbato para explicarle que gestitos con el brazo, los justos. A Vinicius tampoco le permitió que arengara al público para que aumentara sus silbidos contra su arbitraje. A Luka por sus quejas en el descuento. Primero va el Cola Cao y luego la leche.

García Plaza cambió de sistema tras el descanso, eliminando la línea de cinco atrás. Dejó a Abqar bajo la ducha y puso a Guridi. Tampoco le salió. A los tres minutos de reanudación, ya le había caído el tercero. Rodrygo recibió un balón en banda derecha, superó con facilidad a Benavídez, mal perfilado, y aunque llegó algo escorado a posición de remate, le coló el balón por debajo de las piernas a Sivera. 3-0.

Con una distancia tan amplia y la visita al Metropolitano para acabar la semana, fueron los propios jugadores blancos los que regularon sus esfuerzos. El partido entró en modo hibernación y solo algunos destellos individuales agitaban los ánimos.

Uno de ellos fue de Endrick, que solo necesitó cinco minutos para estrellar el balón en la cruceta. Este chico ha nacido de pie. Madera que respondió contra madera el Alavés. Buen disparo de Rebbach desde zona izquierda, escupido por el interior del palo izquierdo de Courtois.

El aviso del Alavés no se lo tomó muy en serio ni el Madrid ni Ancelotti, que hasta se permitió el lujo de darle minutos a Vallejo, que llevaba más de un año sin competir. Pecado que casi le cuesta un disgusto innecesario. Por su zona llegaron el 3-1 de Benavídez y el 3-2 de Kike García, en el 85 y el 87, respectivamente. Y seis minutos de añadido con un par de sustos. El Madrid golea y luego se duerme.