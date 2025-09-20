Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
0
0
Espanyol
Espanyol

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Sábado 20/09 16:15h. Árbitro Juan Martínez Munuera. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Movistar LaLiga

Fútbol

Real Madrid - Espanyol, estadísticas del partido de Liga

La Liga

Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Espanyol, de la jornada 5

Real Madrid

RMA

Entrenador:
Xabi Alonso4-4-2
  1. Courtois
    Portero    1
  2. Carvajal
    Defensa    2
  3. Raúl Asencio
    Defensa    17
  4. Militão
    Defensa    3
  5. Álvaro Carreras
    Defensa    18
  6. Franco Mastantuono
    Centrocampista    30
  7. Valverde
    Centrocampista    8
  8. Tchouaméni
    Centrocampista    14
  9. Vinícius Jr.
    Centrocampista    7
  10. Gonzalo García
    Delantero    16
  11. Kylian Mbappé
    Delantero    10
1
217318
308147
1610
13
235622
244107
98
Espanyol

ESP

Entrenador:
José Manuel González Álvarez4-4-2
  1. 13Dmitrovic
    Portero
  2. 23Omar El Hilali
    Defensa
  3. 5Calero
    Defensa
  4. 6Cabrera
    Defensa
  5. 22Carlos Romero
    Defensa
  6. 24Tyrhys Dolan
    Centrocampista
  7. 4Urko Gonzalez
    Centrocampista
  8. 10Pol Lozano
    Centrocampista
  9. 7Javi Puado
    Centrocampista
  10. 9Roberto Fernández
    Delantero
  11. 8Edu Expósito
    Delantero
Estadísticas
0%Real MadridRMA
0%ESPEspanyol
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

0
