Fútbol
Real Madrid - Espanyol, estadísticas del partido de Liga
La Liga
Todos los números y datos del encuentro de la Liga entre Real Madrid - Espanyol, de la jornada 5
RMAEntrenador:
Xabi Alonso4-4-2
1
217318
308147
1610
13
235622
244107
98
ESPEntrenador:
José Manuel González Álvarez4-4-2
Estadísticas
0%RMA
0%ESP
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete