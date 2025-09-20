Real Madrid - Espanyol en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5

Suscribete a
Real Madrid
Real Madrid
Espanyol
Espanyol

LaLiga EA Sports. Jornada 5 Sábado 20/09 16:15h. Árbitro Juan Martínez Munuera. Estadio Santiago Bernabéu. Canal Movistar LaLiga

La LIga

Sigue en directo el Real Madrid - Espanyol, partido de la Liga de hoy, sábado 20 septiembre

Eduardo R. Barrero

16:13

Saltan al terreno de juego los 22 protagonistas

Aplaude el Santiago Bernabéu.

16:05

¡10 minutos para que empiece el partido!

16:04

El equipo de Manolo González lleva 30 años sin ganar en Madrid

Los pericos llegan en un estado de forma increíble con tres victorias y un empate.

16:02

El RCD Espanyol está tercero en la competición con 10 puntos

15:59

Todo listo en el Bernabéu para el comienzo del partido

15:57

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol: "Vamos a ir sin ningún miedo, a competir el partido al máximo"

15:55

Vinicius vuelve al once titular

Después de ser suplente en el partido del pasado martes en Champions, el delantero brasileño vuelve a tener la oportunidad de reivindicarse.

15:52

25 minutos para que comience el partido

El Real Madrid y el RCD Espanyol pelearán por conseguir el liderato momentáneo en el campeonato nacional.

15:50

¡Este será el 11 inicial del Espanyol para asaltar el Santiago Bernabéu!

15:48

¡11 inicial de Real Madrid muy ofensivo para enfrentar al Espanyol!

