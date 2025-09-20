Directo Fútbol
Real Madrid - Espanyol en directo hoy: partido de la Liga, jornada 5
La LIga
Sigue en directo el Real Madrid - Espanyol, partido de la Liga de hoy, sábado 20 septiembre
16:13
Saltan al terreno de juego los 22 protagonistas
Aplaude el Santiago Bernabéu.
16:05
¡10 minutos para que empiece el partido!
16:04
El equipo de Manolo González lleva 30 años sin ganar en Madrid
Los pericos llegan en un estado de forma increíble con tres victorias y un empate.
16:02
El RCD Espanyol está tercero en la competición con 10 puntos
15:59
Todo listo en el Bernabéu para el comienzo del partido
15:57
Manolo González, entrenador del RCD Espanyol: "Vamos a ir sin ningún miedo, a competir el partido al máximo"
15:55
Vinicius vuelve al once titular
Después de ser suplente en el partido del pasado martes en Champions, el delantero brasileño vuelve a tener la oportunidad de reivindicarse.
15:52
25 minutos para que comience el partido
El Real Madrid y el RCD Espanyol pelearán por conseguir el liderato momentáneo en el campeonato nacional.
15:50
¡Este será el 11 inicial del Espanyol para asaltar el Santiago Bernabéu!
15:48
