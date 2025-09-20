Dos cañonazos y pleno al quince

Cinco partidos y cinco victorias. Pleno al quince del Madrid en este inicio de Liga. Su juego tiene bastante margen de mejora, pero el proceso es más sencillo si se llega hasta ahí de victoria en victoria, y tiro porque me toca. Esta vez le ... tocó al Espanyol hincar la rodilla ante los blancos, en un partido ganado con dos trallazos de Militao y Mbappé. Y nada más.

El partido dejó varias lecturas, todas con implicaciones en el corto y medio plazo del Madrid. La falta de buen pie en el centro del campo del equipo blanco eleva la figura de Arda a la de capitán general. Tendrá que medir mucho Xabi las rotaciones del turco. A la espera de que Bellingham coja carrerilla en la temporada, la imaginación, asociación y creatividad de Güler es innegociable en un equipo en el que Kroos y Modric son ya leyendas, pero no futbolistas.

Jugó Asencio por el sancionado Huijsen. De menos a más el canario, que sigue estando muy lejos de aquel canterano que destrozó la puerta la pasada temporada. Le falta confianza, seguridad y un punto de concentración. El Mundial de Clubes le hizo daño y, seguramente, su causa judicial no le ayuda a mantener la cabeza fría y serena, pero si recupera su versión de la pasada temporada será un recambio de garantías.

Jugó Gonzalo su primer partido como titular esta temporada. Quería el madridismo ver de cerca a ese futbolista que la rompió en Estados Unidos a principios de verano, pero como sucedió contra el PSG en semifinales, el único partido del Mundial que disputó junto a Vinicius y Mbappé, no tuvo su mejor 'performance'. Hay ahí una serie de parámetros que hacen muy complicada la química entre los tres. Seguramente, el mejor Gonzalo se tendrá que ver sin uno de los dos sobre el campo.

Con el chaval en el once, Mbappé retrasó su posición unos metros, ejerciendo de segundo delantero, con querencia a caer a la izquierda. Allí tuvo varias conexiones con Vinicius, una de ellas con final feliz, pero sigue sin haber ese 'feeling' que el madridismo ansía, aunque ambos protagonizaran el 2-0. Antes de eso, en la última jugada de la primera mitad, una carrera de Vinicius acabó en pase de gol a Mbappé que Kylian mandó por línea de fondo. A veces, parecen guisantes en una ensaladilla rusa

Fue una primera mitad con un Espanyol muy bien posicionado y un Madrid cortito de ideas y pasado de posesión, que le obligó a recurrir al fútbol de toda la vida: un castañazo desde la Castellana para abrir el marcador.

En el 22, en el único disparo a puerta del Madrid en 45 minutos, Militao recibió un balón a 35 metros de la portería, superó la leve presión de los atacantes pericos con un par de zancadas, levantó la cabeza y soltó un obús a la escuadra de Dmitrovic. Tocó ligeramente el serbio, pero no lo suficiente para evitar el 1-0.

Con casi un 80% de posesión de balón, casi toda ella horizontal, el brasileño encontró la única grieta de una primera mitad más aburrida que la película de tarde de Antena 3. Circulación de balón del Madrid lenta y previsible, y un Espanyol cómodo en campo propio y con poca ambición de hacerle cosquillas a Courtois. Un disparo lejano de Expósito, una llegada hasta línea de fondo de Dolan y una falta lateral sin rematador. Pocos argumentos para pensar en algo más que empatar.

Una ilusión que quedó sepultada nada más reanudarse el partido. En el 47, Vinicius le dio un balón a Mbappé, y el francés, desde 25 metros, soltó un derechazo al palo corto de Dmitrovic, que ni siquiera fue capaz de ver la pelota. Señaló Kylian al '7', dándole su cuota de mérito en el gol, pero realmente fue una genialidad del francés. Son ya cinco goles en cinco partidos de Liga, más dos en Champions. A más de un tanto por encuentro. Está desatado.

Con la ventaja doblada, la fatiga mental del duelo de Champions ante el Marsella y la visita del martes al Levante, el Madrid se dejó llevar. Tuvo un doble disparo Mbappé, en el 66, ambos parados por Dmitrovic, y un rechace que Vinicius mandó al palo, pero poco más. El mérito era no quedarse dormido en el sofá, o en la grada. Y aguantar el calor de un Bernabéu con el techo cerrado que era una sauna, como el martes en Champions. No tiene explicación no abrirlo. No, al menos, una sensata.

Se desperezó el Bernabéu justo antes del noventa. Tenía ganas el madridismo de aplaudir y darle la bienvenida a Bellingham y Camavinga. El inglés se operó del hombro el 16 de julio y dos meses después está ya de vuelta. El francés, que ha encadenado dos lesiones, volvió tras cinco meses sin jugar. Dos 'fichajes' para el Madrid de Xabi que, a falta de buen juego, tiene puntos. Todos. Y al mejor Mbappé.