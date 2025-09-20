Suscribete a
ABC Premium

real madrid 2 - Espanyol 0

Dos cañonazos y pleno al quince

El Madrid vence sin brillantez al Espanyol gracias a dos derechazos de Militao y Mbappé y suma cinco de cinco en el inicio de Liga

Militao y Mbappé celebran el 1-0
Militao y Mbappé celebran el 1-0 efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cinco partidos y cinco victorias. Pleno al quince del Madrid en este inicio de Liga. Su juego tiene bastante margen de mejora, pero el proceso es más sencillo si se llega hasta ahí de victoria en victoria, y tiro porque me toca. Esta vez le ... tocó al Espanyol hincar la rodilla ante los blancos, en un partido ganado con dos trallazos de Militao y Mbappé. Y nada más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app