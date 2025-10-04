El mejor Vinicius recupera la sonrisa y lidera la victoria del Madrid ante el Villarreal

La semana post derbi la solventó el Real Madrid con una manita en Almaty y una victoria de valor ante el Villarreal. Triunfo liderado por la mejor versión de Vinicius. Dos goles, uno por un penalti que él provocó, y una roja a su ... marca. El '7' está de vuelta. Ya era hora.

Real Madrid 3-1 Villarreal Jornada 8 de LaLiga Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Ceballos (Camavinga, min.64), Tchouaméni, Güler (Belligham, min.64); Mastantuono (Brahim, min.75), Mbappé (Rodrygo, min.83) y Vinícius Jr.

Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan (Pepe, min.46), Comesaña (Parejo, min.86), Partey, Gueye (Pedraza, min.73); Oluwayesi (Alti, min.82) y Moleiro (Mikautadze, min.49). Goles: 1-0, minuto 47. Vinícius Jr. 2-0, minuto 69. Vinícius Jr, de penalti. 2-1, minuto 73. Mikautadze. 3-1, minuto 81. Mbappé.

1-0, minuto 47. Vinícius Jr. 2-0, minuto 69. Vinícius Jr, de penalti. 2-1, minuto 73. Mikautadze. 3-1, minuto 81. Mbappé. Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Tchoauméni (min.33), Mastantuono (min.45+1), por el Real Madrid, y a Cardona (min.12), Mouriño (min.21), Gueye (min.69), por el Villarreal. Expulsó por doble amarilla a Mouriño en el minuto 77.

Por qué Valverde no jugó en Almaty es algo que solo saben Xabi y el jugador, pero es evidente que el relato del entrenador, asegurando que era una decisión tomada de antemano, no casa con la puesta en escena previa al partido, con Fede dando explicaciones en la sala de prensa del equipo kazajo. Pero una vez pasada la tormenta, llegó la realidad para el uruguayo. Con Alexander-Arnold y Carvajal lesionados, el mejor '2' que tiene Alonso es Valverde. Y ahí le tocó jugar contra el Villarreal. Si no quieres arroz, toma tres tazas.

Mantuvo el tolosarra a Ceballos y Guler en el centro del campo, ambos titulares el martes en Champions. Nuevo acto de desagravio del técnico blanco que, tras la jaimitada del derbi, ubicando a Bellingham en el once inicial, le dejó en el banquillo en Almaty y, también, contra el Villarreal. Las alineaciones políticas enterraron a Ancelotti. Y harían lo mismo con Alonso.

Fue una primera mitad de claro dominio local, pero con poca inspiración, Dos minutos de arrebato blanco, entre el 20 y el 22, y poco más ante un Villarreal bien posicionado en una línea 4-4-2 que apenas fue exigida. Solo en esos 120 segundos en los que Mbappé probó la resina de los guantes de Arnau, Tchouaméni le quitó el lacado a la base del poste izquierdo tras un buen remate de cabeza y Mbappé le regaló un gol a Franco que Renato Veiga evitó con una intercepción milagrosa con su rodilla izquierda, el Madrid estuvo cerca del gol.

Tuvo otra Mastantuono, en el 45, mandada al mismo sitio que la echó Tchouaméni 25 minutos antes, pero el partido que se jugaba era el que quería Marcelino. El Villarreal buscaba que pasaran muy pocas cosas hasta que Pépé y Mikautadze, suplentes en el Bernabéu, entraran en juego. Un plan que pudo salirle redondo antes del descanso en la única ocasión de la que dispuso el equipo castellonense.

En el 40, un balón al espacio dejó a Oluwaseyi mano a mano contra Courtois. Militao y Huijsen intentaron hacerle un sándwich al canadiense, pero de ahí solo podía salir uno de los dos expulsados. Así que evitaron contactos mayores y se pusieron en manos de Courtois, que no suele ser una mala idea. Le amagó dos veces Oluwaseyi al belga, pero no cayó en la trampa Thibaut, que sacó una gran mano cuando el ariete norteamericano decidió pegarle.

La primera mitad también dejó una posible roja a Mouriño, de esas que encienden al madridismo y engordan la lista del saldo de expulsiones de lo que va de siglo. El lateral debió ver la amarilla en el 10 por una clara falta a Mbappé en un contragolpe de los blancos. Once minutos después, sí que la vio por la misma acción, esta vez a Vinicius. El pan de cada Liga.

Vinicius marca en la reanudación

Del vestuario salió el Villarreal con el plan A. Buchanan y Moleiro fuera, y Mikautadze y Pépé, al campo. Se frotaba las manos el asturiano, pero no tardó mucho en llevárselas a la cabeza. En el 47, Vinicius mandó al sastre a Mouriño y su disparo golpeó en la bota de Rafa Marín, cambiando la trayectoria del disparo. Estatua de Arnau y 1-0.

La ventaja del Madrid le quitó el corsé al Villarreal. Pépé lastimaba la espalda de Carreras y Mikautadze era sensación de peligro constante. Lo vio Xabi, que en el 64 retiró a Guler y Ceballos, ambos fundidos. Pierna y músculo con Bellingham y Camavinga, y de las botas del inglés se inició el eslalon de Vinicius que acabó en penalti de Rafa Marín. Lo anotó el brasileño, en el 69. Regalo de Kylian.

Cuatro minutos después, Mikautadze puso el 2-1. Derechazo desde la frontal, ante la mirada cómplice de Camavinga y Huijsen, pero la ilusión amarilla de pelear el empate duró cuatro minutos, hasta que Mouriño vio la segunda amarilla. 53 minutos tarde.

Sentenció Mbappé, en el 81. Robo del francés, asociación con Brahim y remate a puerta vacía. En un partido gris del francés, otro a la cazuela. Y ya son 14 en la temporada. 3-1, el Madrid se acuesta líder y el mejor Vini recupera la sonrisa.