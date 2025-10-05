Suscribete a
Esbozos y rasguños

Lo bueno y lo perfecto

El infravalorado poder de la repetición es la mayor virtud de Vinícius, un futbolista que no busca la belleza del golpeo, sino la del intento

Vinícius, durante el partido ante el Villarreal
Vinícius, durante el partido ante el Villarreal ep
Javier Aznar

Dos disparos muy defectuosos de Vinícius acabaron siendo dos goles, haciendo bueno ese dicho de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. En muchas ocasiones, un futbolista, antes de lanzar una falta o un penalti, busca colocar el balón en la mismísima ... escuadra para luego terminar enviándolo a la grada. Persigue un golpeo tan perfecto en potencia, dirección y precisión que acaba saliendo de la peor manera posible al primer pequeño fallo. Si el infierno está empedrado de buenas intenciones, el cuarto anfiteatro está lleno de balones que parecían grandes lanzamientos instantes antes de chutar a puerta.

