Así queda la clasificación tras la victoria del Real Madrid: los blancos vuelven al primer puesto

El Real Madrid no desaprovechó la oportunidad y selló una importante victoria ante el Villarreal (3-1) para auparse de nuevo a lo más alto de la clasificación de la Liga, un puesto de privilegio que había perdido la anterior jornada tras su dolorosa derrota en el derbi madrileño.

Tanto los blancos como los amarillos afrontaban el partido del Santiago Bernabéu con la opción de acabar la jornada liguera del sábado en lo más alto de la tabla a la espera de lo que hiciese el domingo el Fútbol Club Barcelona. La victoria tenía pues valor doble y fueron los de Xabi Alonso quienes se la apuntaron, asaltando el liderato.

El Real Madrid se lame las heridas de su única derrota liguera, en la anterior fecha del calendario, convirtiéndose de nuevo en líder de Primera División, al menos de forma provisional. Lo hace después de un partido en el que le costó doblegar a su rival. Un golpe de fortuna de Vinícius y un penalti algo dudoso pusieron a los madrileños por delante en la segunda parte. El Villarreal recortó con un golazo de Mikautadze pero Mbappé, en su cita habitual con el gol, sentenció el encuentro.

Por detrás del Real Madrid queda ahora el Barça, que este domingo (16.15h) visita el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. Los azulgranas tienen 19 puntos, dos por debajo de los 21 de los blancos. Y tercero, con 16, se queda el Villarreal a la espera de lo que haga el Elche (13) en esta octava jornada.

En otro de los partidos del sábado el Athletic Club de Bilbao sumó un importante y trabajado triunfo frente al Mallorca, un 2-1 que rompió su mala racha de resultados y aupó al conjunto vasco al quinto puesto por encima del Atlético de Madrid, que también juega el domingo (21.00h).

El que no se moverá de posición será el Mallorca, que tras su derrota es colista independientemente de lo que suceda en el resto de partidos de la jornada 8 de la Liga.