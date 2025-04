Ancelotti se aferra a su contrato para defender su continuidad: «Es claro, me queda un año más»

Las horas pasan y la fe de la parroquia madridista de cara a la vuelta de los cuartos de Champions ante el Arsenal va en aumento. Pero antes de afrontar la madre de las remontadas, el Real Madrid viaja hasta Vitoria para mantenerse en ... la pelea por la Liga y no dejarle el título en bandeja al Barcelona. Dos encuentros que ayudarán a discernir el futuro de un discutido Ancelotti, aunque el italiano se aferra al año que le queda de contrato para defender su continuidad.

«Esto es una pregunta que no tengo que contestar porque el contrato es bastante claro. Yo tengo otro año y del futuro hablaremos a final de temporada. El club siempre me apoya y me ayuda, sobre todo en los momentos de dificultad», sentenció el técnico al ser abordado sobre su estabilidad en el banquillo del Bernabéu.

Al igual que su afición, Ancelotti se mostró algo más optimista de cara a la posibilidad de darle la vuelta al 3-0 cosechado en la ida por los 'gunners'. «Lo intentaremos. El Real Madrid es el único equipo al que le ha pasado muchas veces, pero lo intentaremos otra vez. Somos conscientes de cuando nos puede ayudar nuestra afición en nuestro estadio, lo hemos hecho muchas veces y lo intentaremos. Lo vamos a intentar hasta el último minuto y hasta el último balón, empezando por mañana», un discurso diferente al que pronunció en el Emirates, donde aseguró que las posibilidades de su equipo eran mínimas.

Una empresa para la que suma a la causa a Dani Ceballos, convocado para la visita a Mendizorroza después de nueve encuentros ausente debido a una lesión muscular, y que pasa por una buena actuación ante los babazorros. «Todo el mundo piensa el partido del miércoles, pero el partido de miércoles pasa, sin ninguna duda, por la actuación que tenemos que hacer en el partido de mañana. Seguimos en la pelea por la Liga, sería necesario jugar bien y ganar».

Por último, restó importancia a la estadística que deja al Madrid como el equipo de los cuartos de final de la Liga de campeones que menos kilómetros recorrió. «Es una cuestión de las características de los jugadores, el año pasado pasó exactamente lo mismo. Fuimos capaces de hacerlo corriendo menos; en los años pasados la distancia total siempre ha sido menos por las características de los jugadores que tenemos. A pesar de esto, ganamos dos Champions. Es un dato», concluyó Ancelotti.