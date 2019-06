Real Madrid Nueve jugadores del Madrid que desean seguir por encima de todo Bale, Isco, Keylor, Nacho, Lucas, Mariano, Asensio, Reguilón y Brahim quieren quedarse a toda costa; pero el club necesita vender o ceder para cuadra la plantilla en 25 hombres

Han vivido las glorias soñadas en el Real Madrid y saben que si se marchan será muy difícil aspirar de nuevo a ganar cuatro Champions en otra empresa. Son nueve futbolistas que quieren quedarse en la casa blanca por encima de todas las cosas, aunque sepan que no serán titulares: Bale, Isco, Keylor, Mariano, Lucas, Nacho, Asensio, Brahim y Reguilón. Algunos de los consagrados, campeones de esas Copas de Europa, conseguirán permanecer en la plantilla si así lo exigen, pues el club respeta los contratos firmados. Otros jugadores, los más jóvenes, aceptarán una cesión o un traspaso con derecho de retorno, como les sucerá a Ceballos y Vallejos cuando acaben hoy con la selección española sub 21. Zidane les ha dicho con realismo a unos y otros, veteranos y noveles, que no serán protagonistas. A Bale se lo ha expuesto tajantemente: no cuenta con él.

Bale, Isco, Keylor, Nacho, Lucas y Mariano serían traspasados si dicen «sí» a una oferta; Brahim y Reguilón tienen el consejo de marcharse cedidos. El malacitano encanta a Zidane por su agresividad ofensiva y su riesgo con el balón en el área, pero la realidad es que Hazard, Jovic, Benzema, Rodrygo y Vinicius le dejarán sin cancha

La entidad ha explicado a estos hombres y a otros compañeros que los fichajes señalan directamente las posiciones que generarán suplencias periódicas de hombres que ya no eran titulares antes de la llegada de Hazard, Rodrygo, Jovic, Mendy y Militao. El Real Madrid les ha argumentado con realismo que debe ejecutar una operación salida drástica, pues hoy acumula 37 profesionales, solo puede inscribir a 25 y algunos integrantes de la lista acabarán fuera, aunque no les guste.

El club se concentra actualmente en la política de descartes y piensa reducir su plantilla a 33 futbolistas en cuestión de horas. Kovacic, Raúl de Tomás y Theo deben sumarse inmediatamente a Llorente en el capítulo de traspasos. El croata debe firmar por el Chelsea hoy, que pagará 45 millones. El Milán abonará 20 por Theo. Y el Benfica fichará a Raul de Tomás en cuanto cobre los 120 millones que el Atlético satisfará por Joao Félix. El cuarto jinete es Odegaard, que será cedido a la Real Sociedad. La cifra de la plantilla será entonces de 33 jugadores. Sobran otros ocho como mínimo. Varios están en este sector duro que pelea por seguir.

Tres por un mismo puesto

Bale encabeza la lista de transferibles. Sabe que Zidane no le quiere, no jugó las últimas cuatro jornadas de Liga y no le importa, desea quedarse. La llegada de Hazard y Rodrygo afecta a su posición, en la que también compite con Vinicius, Isco y Asensio. Barnett, su agente, sabe que no va a jugar y su valor decrecerá de forma ostensible. El Real Madrid pide 75 millones.

Isco vive una realidad similar a la del galés. Las nuevas adquisiciones complican una titularidad que ya perdió a pies de Vinicius. Guardiola le tienta para fichar por el City y su situación familiar, a punto de ser padre por segunda vez, genera la presión familiar de vivir en la capital de España. Zidane le ha dicho que puede quedarse, con la advertencia de la cruda realidad de una enorme competencia.

Asensio se ha negado a disputar el Europeo sub 21 para llegar descansado a la pretemporada y luchar por ese puesto en la izquierda que perdió ante Vinicius. Quiere asentarse y triunfar. Hay clubes ingleses que le pretenden. El Real Madrid se remite a la cláusula, 700 millones, y solo analizaría una oferta si fuera irrechazable, superior a los 100 millones, el coste de Hazard.

Mucho menos, 20 millones, pide el club por Keylor. Su porvenir solo depende de él. Se despidió del Bernabéu en la última jornada y fuerza su situación para lograr un precio más bajo de traspaso. Afirma que si otro equipo no paga su ficha, 4,8 millones, se quedará, aunque le digan que Courtois será el guardameta titular. Inter, Benfica y Oporto se interesan por él.

Mariano posee también buenas propuestas. Quiere seguir. Benzema y Jovic le dejarán sin remate. El Real Madrid espera que no se equivoque otra vez. Lo hizo cuando Zidane le dijo en junio de 2016 que se marchara cedido y no lo hizo. Un año después se fue al Olympique de Lyon y brilló con sus goles. Ahora, la historia se repite.

Para Lucas Vázquez la historia es nueva. Ha sido importante durante cuatro años y hoy observa que puede perder protagonismo con tanto delantero en el grupo. Le aconsejan que estudie ofertas. Lo mismo le sucede a Nacho. Aunque fue renovado, sabe que Militao le relega al cuarto lugar como central. Debe decidir si acepta esa condición o admite una proposición de Italia. Vallejo depende de su elección para saber si es cedido o se queda.

Brahim y Reguilón viven esa diatriba: les aconsejan la cesión y sueñan con el Real Madrid. A Zidane le encanta el malacitano, que es vertical, agresivo y siempre arriesga con el balón, pero la verdad es que Hazard, Rodrygo, Jovic, Benzema y Vinicius no le dejarán cancha. Brahim, a pesar de ello, insiste en seguir.

Eso pide Reguilón, competir con Mendy y Marcelo. Zidane le ha dicho que busque minutos fuera. La casa le dice que se vaya un año y se curta.