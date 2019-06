Selección española sub 21 ¿Por qué tantas grandes promesas sub 21 se quedan en el camino? Los entrenadores de sus clubes, las tácticas, las lesiones y la vida personal pueden cercenar una carrera prometedora

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 29/06/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La historia nos dicta que bastantes futbolistas que destacaron en la selección española sub 21, la antesala del estrellato, no alcanzaron posteriormente el nivel que su fútbol bonito auguraba. Todos sabemos que confirmar después esa progresión es complicado en los clubes, pues la competencia interna en cada plantilla es máxima, la Liga es muy dura y los entrenadores y los sistemas varían demasiado desde las selecciones inferiores a los equipos, que necesitan clasificarse para Europa o librarse del descenso. Ese cúmulo de enormes intereses fagocita muchas carreras.

Luis Milla: «Ceballos brilla en los sub 21 y en el Real Madrid necesita continuidad; Dani no se siente bien si no tiene esa continuidad»

«Estos jugadores de la selección española sub 21 van a jugar bastantes años en Primera y muchos llegarán a la selección absoluta», señala Vicente del Bosque. Ve la botella del futuro llena, no piensa en hombres que se queden por el camino: «La cantera funciona, los sub 19, los sub 21, la selección femenina. Se están haciendo muy bien las cosas en los clubes y en la Federación Española. Esta generación va a llegar muy lejos».

Vicente del Bosque: «Estos jugadores sub 21 van a jugar muchos años en Primera»

Manuel García Quilón, apoderado de tanto profesionales, tiene una visión perfecta de estas situaciones. Lo ha experimentado mil veces: «Esta selección sub 21 es muy buena y el veinte por ciento de estos futbolistas serán de primer nivel en el futuro inmediato. Otro treinta por ciento estará en un segundo escalón y el cincuenta por ciento restante jugará en Primera o en un primer nivel ¿Por qué sucede esto? Porque no es lo mismo estar en las selecciones que en un equipo. Una carrera puede frenarse por un entrenador que no cuente con el futbolista, por decisiones del técnico, por las lesiones o por circunstancias extradeportivas relacionadas con la vida personal».

Manuel García Quilón: «Un entrenador puede cargarse la carrera de un jugador al no contar con él durante un año»

García Quilón es tajante en un argumento: «Un entrenador puede cargarse la carrera de un jugador al no contar con él durante un año o un largo tiempo. En el fútbol un día eres un fenómeno y al año siguiente eres una "merde", y al revés». El agente rememora un caso especial: «Rubén de la Red era un jugador top y un problema de corazón acabó con su carrera».

Javier Clemente: «Jugar en la selección y en la Liga es distinto. La Liga española es la más difícil del mundo»

Javier Clemente ensalza la competitividad de la Liga española como el mayor problema para consagrarse: «Jugar en la selección es muy distinto a la Liga. Tú puedes hacerlo muy bien en la selección y después no destacar en tu equipo, porque en tu club, por ejemplo, no haya tanta calidad. El factor fundamental es que la Liga española es la más difícil del mundo, es muy equilibrada, hay mucha competencia. Los grandes sufren ante los pequeños. La Liga es muy dura para los jugadores».

Hablamos del ejemplo de Ceballos ¿Por qué destaca con España y no es titular en el Real Madrid? « Lo hace muy bien con la selección y la Liga es otra cosa, no tiene nada que ver», se reafirma Clemente. Luis Milla expone la cruda realidad: «Ceballos brilla en la selección sub 21 y en el Real Madrid no ha tenido minutos porque compite con Modric, Kroos y Casemiro. Hay futbolistas que rinden bien aunque no jueguen mucho y otros, como Dani Ceballos, que necesita una continuidad, porque si no la tiene no está bien».