El PSG exhibe todo su orgullo con tal de no vender a Mbappé al Madrid

El propietario del París Saint-Germain es el jeque de Qatar, dueño de un club Estado que ha regateado históricamente los controles del Fair Play financiero de la UEFA y que ahora, como ha dicho Aleksander Ceferin, tendrá aún mayor libertad de actuación, al ... igual que el Manchester City , para hacer lo que quieran sin un control real de la procedencia del dinero. Es su forma de agradecer la oposición de Al-Khelaifi a la Superliga.

Javier Tebas, que no es amigo de Florentino Pérez , ha denunciado ante la UEFA a esos dos clubes porque nunca justifican su dinero con ingresos de su presupuesto. Pero el máximo organismo del fútbol europeo no ha cortado las manos de esos ricos . Tanto el PSG como el City han roto los precios del mercado del fútbol desde hace una década porque pagan sus fichajes con dinero del petróleo y el gas de sus multimillonarios dueños árabes. Ese dinero no procede de la televisión, ni de sus taquillas, ni de sus acuerdos comerciales publicitarios. Según lo que dictan sus presupuestos, nunca podrían fichar a Neymar ni a Mbappé. Los dos clubes han presentado a lo largo de la década presupuestos más bajos que el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo, pero pueden pagar mucho más. Que explique Ceferin de dónde salen los millones.

El Real Madrid pagaría 100 millones directos por el traspaso más otros 50 en bonus por partidos, títulos, Champions, triunfos de máximo goleador en la Liga y en Europa, más premios especiales por el Balón de Oro y el FIFA World Player; pero el club español ve difícil que el PSG se avenga a negociar

Es necesario explicar estos hechos para saber por qué el PSG exhibe su prepotencia, con Nasser Al-Khelaifi como portavoz del jeque , para afirmar que Mbappé no se marchará del club ni ahora ni el próximo verano. Ya es famoso, por archiconocido, el cheque de la Oficina de Turismo de Qatar, por valor de 150 millones de euros, que pagó el traspaso de Mbappé desde el Mónaco. Y no les importó nada.

Allí, el dinero sale por decisión de quien manda y no hay controles democráticos en un Parlamento para preguntar y criticar por qué se abonan 150 millones de euros para un fichaje de un futbolista en un club francés.

Kylian Mbappé tiene contrato hasta 2022 y si no renueva ahora se irá gratis en julio del año que viene. Pero el presidente del PSG, la voz de su amo, lo niega. Muchos comprenden su arrogancia como estrategia. pero cuidado, tiene un viso de realidad. No es nada fácil soportar la presión de los árabes en una situación como la que vive Kylian . Ni una hipotética llegada de Varane allanaría el camino .

El club parisino acaba de renovar a Ethan Mbappé por tres años . El hermano de Kylian tiene quince años y ha fichado hasta los 18 años, su mayoría de edad, cuando podrá decidir el futuro de su carrera. Lo que hace Al-Khelaifi es «comprar» a su familia como primer paso para conseguir su renovación. Con el dinero del petróleo y del gas, el PSG está dispuesto a ofrecer a la estrella francesa un cheque en blanco para que se ponga el salario anual que pretende cobrar. Se lo darán . Por eso, Raiola espera con Haaland .

Mbappé siempre estuvo molesto porque hace dos años cobraba 14 millones mientras Neymar percibía 36 millones netos. Ahora, el PSG le ofrecerá lo que quiera. Hasta 50 millones netos por campaña en un contrato por cinco años. Hagan números.

El jugador no quiere renovar y desea venir al Real Madrid. pero los dirigentes árabes del PSG van a hacer todo lo posible, con su orgullo, con tal de no traspasar al delantero al equipo español. Tirarán la casa por la ventana con tal de evitarlo. Es una cuestión de arrogancia.

El Real Madrid lo constata y considera muy difícil que el París Saint-Germain se avenga a negociar. La entidad española ofrecerá 100 millones de traspaso directo (el dinero que tiene en caja), más 50 millones en bonus que incluyen partidos, títulos nacionales, Champions, títulos de máximo goleador de la Liga y de Europa y un premio especial de pago al PSG por cada Balón de Oro y FIFA World Player que obtenga en los seis años que Mbappé firmaría por el Real Madrid.

Pero el PSG quiere evitar el traspaso. El Real Madrid no cree que, de no renovar, tengan a Mbappé un año en la grada como a Rabiot, pero sabe que al jeque de Qatar no le importan nada esas críticas y lo podría hacer. Vive en otro mundo que no es el europeo. Kylian se teme que si no firma pase un año insoportable en París.

Hasta ahora, el futbolista ha aguantado todas las propuestas de renovación con su negativa. Pero llega la hora de la verdad . Ha de pedir oficialmente a Nasser Al-Khelaifi su deseo de marcharse y de ser traspasado este verano, pues si desea irse al Real Madrid ha de ser inscrito en la Champions a finales de agosto . Todo debe dilucidarse antes.

Será complicado este periodo. Si el PSG se niega a negociar, pensarán ustedes que vendrá gratis en julio del próximo año. Sin embargo, será muy duro que un hombre de veintidós años aguante esta presión un año. Por eso manifiesta que aún no ha decidido. El jeque puede tenerle sin jugar. Es una situación cruda .

El Real Madrid desea que aguante, si en el PSG no admiten su transferencia. Pero asume que la realidad será desagradable para el jugador . Tendrá 150 millones listos para ejecutar la operación, incluidos los bonus. Hará todo lo posible. El balón lo tienen Mbappé y el PSG en sus campos.

Por ello, el club blanco no descarta otras operaciones si el París Saint-Germain se enroca en el orgullo. Es lo que se teme. Hasta Macron, presidente de la República Francesa, le ha dicho que renueve. Su situación es peliaguda. Si la soporta, será un héroe. Y el Real Madrid premiará esa valentía.