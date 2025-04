Ancelotti: «El problema que tiene Hazard es que el entrenador elige ahora mismo a otros jugadores»

Vídeo: Ancelotti sobre el acoso a Koeman: «No se puede tolerar la mala educación. Es un problema social, no sólo del fútbol» - Atlas

El partido del Bernabéu es una trampa para el Real Madrid. El Osasuna es un equipo que ha ganado cuatro partidos a domicilio , un rival aguerrido que sabe jugar lejos de Pamplona y el técnico italiano ha expuesto a sus hombres que tras el clásico no pueden relajarse un segundo.

El italiano valoró la dificultad que entraña el adversario de mañana: «Es un rival fuerte, que está arriba n la tabla por algo y tendremos que hacer buen fútbol y estar muy concentrado para ganara».

El entrenador madridista valoró a Vinicius: «Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede»

ABC le cuestionó a Carlo Ancelotti si entendía, tras la victoria en el Camp Nou, las críticas que ha escuchado y leído en ciertos medios por el juego del conjunto blanco en el clásico: «Lo entiendo porque en el fútbol todos pueden opinar. Dije tras el partido que no jugamos un partido espectacular, pero sí un partido inteligente. Defendimos bien e intentamos hacer un juego de ataque rápido».

Analizó la agresión a Koeman en su coche: «Es un problema social, falta de respeto a la persona, porque Koeman no es un entrenador sino una persona y la sociedad tiene un problema. Lo que molesta es la falta de respeto, es la cosa más fea que puede pasar. Si quieres que te respeten, tienes que respetar. Yo tuve un entrenador que decía que esta profesión es la más bonita y la mejor del mundo si no hubiera partidos».

Reflexionó sobre las posibles rotaciones de mañana: «Las pensaré después, viendo si hay jugadores que no se han recuperado pues tengo hombres ansiosos por jugar».

Vinicius es la figura del momento, de la temporada . Ancelotti lo ensalzó:«Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede, tiene mucha calidad, y trabaja mucho, es muy intenso con el balón y debe mejorar con el balón y es humilde y tiene que mejorar. El jugador está centrado, es joven y le falta experiencia en algunos momentos y se desconcentra con la afición (en el Camp Nou), entonces le dije que solo pensara en jugar».

Al que le gusta el fútbol, ve el fútbol con emoción, es una pasión. Hay mucho fútbol en la televisión y no puedes mirar todos los partidos. Como entrenador no es la manera mejor para preparar un partido, hay demasiados partidos y el calendario hay que arreglarlo, porque los jugadores se cansan no hay partido».

Fue claro sobre el estado de sus hombres: « No tengo que motivar mucho a los jugadores porque se motivan solos».

Habló de Hazard y su situación: «Hazard está listo para jugar, puede hacerlo en un 4-3-3 o en un 4-4-2 por detrás del punta, el problema es que el entrenador elige ahora mismo a otros jugadores. Lo importante es que tenga la motivación para trabajar y jugar, y la tiene. Y jugará en su momento. Ha tenido muchas lesiones y poco a poco obtendrá su mejor versión y la tendrá a lo largo de la temporada. Tiene que aguantar, porque tiene la calidad para jugar en el Real Madrid y la motivación, pero a veces el entrenador prefiere a otros».

¿Por qué Hazard no tiene la consideración de estrella de Benzema u otros jugadores?: «Porque ha llegado más tarde que otros jugadores, ha tenido muchas lesiones y poco a poco está volviendo a tener su mejor versión. La irá adquiriendo y jugará más de lo que lo está haciendo ahora».

Habló de Mendy: «Es un defensa óptimo, muy rápido, ha jugado bien en Barcelona tras la lesión, está claro que debe mejorar y que todavía no tiene, lógicamente, la intensidad que él posee y que la tendrá con trabajo».

Gareth Bale tiene el alta: «La obtuvo ayer y ahora entrenará y la próxima semana veremos si puede jugar antes del parón de selecciones y solo podría ser ante el Rayo».