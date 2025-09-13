Semifinales Premier Padel en Paris hoy: parejas, horarios y dónde ver

Este sábado 13 de septiembre se disputan las semifinales del Paris Major Premier Padel 2025. Desde las 13.00 horas en España (08.00 en Argentina), la Philippe Chatrier de Roland Garros será el escenario de una jornada cargada de emoción, con los mejores jugadores y jugadoras del mundo peleando por un lugar en la gran final.

La cita tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre las parejas número 1 y 3 del ranking masculino: Agustín Tapia y Arturo Coello frente a Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Un duelo de máximo nivel que promete espectáculo y que acaparará gran parte de la atención de los aficionados.

Los cruces de las semifinales del Paris Major Premier Padel 2025

La jornada arrancará con el duelo femenino entre Marta Ortega y Tamara Icardo contra Ari Sánchez y Paula Josemaría. Después llegará el esperado partido entre Tapia y Coello frente a Lebrón y Stupaczuk. A continuación, Delfi Brea y Gemma Triay se medirán a Sofia Araújo y Andrea Ustero, en un choque que no comenzará antes de las 16:00 h. Para cerrar el día, Mike Yanguas y Coki Nieto buscarán la sorpresa ante Ale Galán y Fede Chingotto.

Los cruces de las semifinales del Paris Major Premier Padel 2025 Marta Ortega / Tamara Icardo vs Ari Sánchez / Paula Josemaría

Agustín Tapia / Arturo Coello vs Franco Stupaczuk / Juan Lebrón

Delfi Brea / Gemma Triay vs Sofia Araújo / Andrea Ustero

Mike Yanguas / Coki Nieto vs Ale Galán / Fede Chingotto

Horario de las semifinales del Paris Major Premier Padel 2025

El orden de juego en la Philippe Chatrier será el siguiente: 13:00 h (08:00 h en Argentina): Marta Ortega/Tamara Icardo vs Ari Sánchez/Paula Josemaría

A continuación: Agustín Tapia/Arturo Coello vs Franco Stupaczuk/Juan Lebrón

No antes de las 16:00 h (11:00 h en Argentina): Delfi Brea/Gemma Triay vs Sofia Araújo/Andrea Ustero

A continuación: Mike Yanguas/Coki Nieto vs Ale Galán/Fede Chingotto

Dónde ver las semifinales del Paris Major Premier Padel 2025

Los aficionados podrán seguir las semifinales en directo a través del streaming de Red Bull TV, disponible desde los cuartos de final, y también en televisión mediante Movistar Plus+ en el canal Vamos.