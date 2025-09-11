Roland Garros se tiñe de pádel con el Alpine Paris Major

La Philippe Chatrier, pista central de Roland Garros, cambia la pista de tenis por la de pádel

El legendario escenario donde Rafael Nadal conquistó 14 títulos de Roland Garros respira esta semana pádel en estado puro. El recinto parisino acoge uno de los cuatro torneos de categoría Major del circuito Premier Padel, el equivalente a un Grand Slam en el tenis, con los mejores jugadores y jugadoras del mundo desplegando su talento en pistas icónicas como la Philippe Chatrier o la Suzanne Lenglen.

La acción no ha tardado en dejar sorpresas en el cuadro masculino. En dieciseisavos de final, Paquito Navarro y Bergamini cayeron contra Salva Oria y Nacho Vilariño. También dijeron adiós a las primeras de cambio los campeones en Madrid, Leo Augsburger y Martín Di Nenno, derrotados por Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso en tres sets. El «Mago de San Luis» volvió a sonreír tras esa victoria, aunque hoy un día después vivió la cara amarga al caer junto a Gonza Alfonso en un ajustado 'tie-break' del tercer set frente a Gonzalo Rubio y Javi Ruiz, que firman así su pase a los cuartos de final.

Mientras tanto, los cuatro primeros cabezas de serie mantienen el paso firme hacia las rondas decisivas. Agustín Tapia y Arturo Coello se impusieron sin concesiones a Pol Hernández y Guillermo Collado (6-0 y 6-2), al igual que Alejandro Galán y Fede Chingotto, que superaron con claridad a Íñigo Jofre y Álex Arroyo (6-0 y 6-1). Juan Lebrón y Franco Stupaczuk doblegaron a Javi Garrido y Pablo García (6-4 y 6-1), mientras que Coki Nieto y Mike Yanguas vencieron a Andrés Fernández Lancha y Álvaro Cepero (6-0 y 6-2) demostrando que es una pareja que viene en un gran estado de forma.

En el cuadro femenino también hubo campanazo. Alejandra Salazar y la joven Martina Calvo, que partían como una de las parejas más seguidas después de su buena actuación en Madrid, fueron eliminadas por Ksenia Sharifova y Virginia Riera en un duelo de alta tensión que se resolvió en tres mangas (4-6, 6-1 y 6-4).

Con París como epicentro mundial del pádel, el Major de Roland Garros promete emociones fuertes en los próximos días. Mañana desde las 13 horas los duelos de cuartos de final en dos pistas míticas, la Philippe Chatrier y la Suzanne Lenglen.