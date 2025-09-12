Paquito Navarro: «Aún hay países en los que preguntan qué es el pádel»

El jugador sevillano Francisco Navarro Compán, conocido como Paquito, es, sin duda, uno de los jugadores más carismáticos y más queridos del circuito profesional. Junto al gaditano Juan Lebrón escribió una de las páginas más recordadas de este deporte al convertirse, en ... 2019, en la primera pareja española capaz de alcanzar el número uno del ranking mundial. Pionero y referente, el sevillano afronta hoy, a sus 36 años, una nueva etapa de su carrera situado en la duodécima posición de la clasificación. En el marco del evento organizado por Bullpadel durante el Premier Padel de Madrid para presentar las palas de la próxima temporada, Paquito Navarro atendió a ABC tras desvelar su nueva arma para 2026. Rodeado de sus compañeros de marca, compartió sus sensaciones en este nuevo proyecto y repasó con nosotros sus inicios, la evolución del pádel y los momentos más destacados de su carrera.

Lo primero, hace poco se disputaba el campeonato de España de menores y cada vez está mas profesionalizado, ¿qué recuerdos guarda de sus comienzos en el pádel?

- Siempre cuento la misma anécdota. Cuando iba al colegio decía: «Este fin de semana me voy a jugar un torneo a Málaga». Y los compañeros me preguntaban: «¿De qué?». Les explicaba: «De pádel. Es como el tenis, pero más pequeño, rodeado de paredes». Muchos pensaban que era squash y yo tenía que aclararles que era otro deporte. He visto toda la evolución: primero en España y ahora en el mundo. Aún hay países en los que preguntan qué es el pádel, pero cada vez son menos. Me siento muy orgulloso de cómo ha crecido.

- En aquel momento, ¿apostar por el pádel era un riesgo? ¿Qué le decían sus padres?

- Efectivamente, antes era una apuesta arriesgada. Hoy, si estás arriba en el ranking, puedes ganarte la vida muy bien, pero entonces era distinto. Mis padres siempre me dejaron un mensaje muy claro: «Paco, primero los estudios y luego haz lo que quieras». Por eso terminé mi carrera con mucho esfuerzo. Yo juego al pádel gracias a que estudié y, sobre todo, gracias a mis padres, que se empeñaron y me obligaron.

- Con 19 años se mudó a Madrid para dar el salto al profesionalismo. ¿Qué papel jugó Tito Allemandi en esa etapa?

-Tito fue compañero y entrenador. Tuve la suerte de que en Sevilla, donde él vivía, me entrenara mientras competía en el Padel Pro Tour. Antes, mientras competían tenían que trabajar también como entrenadores. Coincidimos mucho y después llegamos a ser pareja. Gracias a él pasé de verlo como un hobby a vivirlo como un profesional. En esa época de hobby tengo que agradecer mucho a Pablo Mozo, Julián, Salvi, a mi hermando Fede y a un montón de profesores. También debo mucho a otros entrenadores y compañeros, pero Allemandi fue quien me enseñó a dar el salto a profesional, así que muy agradecido.

- ¿Tuvo que compaginar la competición con dar clases o solo se centró en jugar y estudiar?

- Me centré sobre todo en jugar y estudiar. He tenido la suerte de crecer en una familia acomodada en la que mi única obligación era estudiar. Eso me permitió dedicar todo mi esfuerzo a competir y a formarme.

- Todo el mundo conoce lo gran jugador que es usted. Ha jugado con compañeros extraordinarios: Lima, Sanyo, Lebrón, Chingotto... ¿Qué recuerda de su primera etapa con Sanyo Gutiérrez? Sin duda, en esa etapa demostró uno de los mejores niveles de su carrera.

- La disfruté mucho. Jugué dos años con él, en un momento en que Sanyo estaba casi en su mejor nivel y yo también venía en ascenso. Pudimos competir de tú a tú con Bela y Lima, que eran los dominadores de entonces. No llegamos a arrebatarles el número uno, pero sí fuimos un dolor de cabeza para ellos. Es verdad que los dos teníamos carácter y eso acortó el proyecto, pero guardo un recuerdo magnífico. De hecho nos volvimos a juntar unos años después. Siempre he dicho que Sanyo es, probablemente, el jugador más completo con el que he compartido pista.

- Sanyo es un derecha de estilo agresivo, Lebrón también, con quien alcanzó el número uno. ¿Cómo vivió esa etapa?

- De Juan solo puedo hablar bien. Además de compañero, es un buen amigo y es todo corazón. Para mí ha sido quien ha modernizado el pádel. Creo que no hay una derecha diestro como él y creo que ha revolucionado el deporte, algo que no puede conseguir todo el mundo. Jugadores así salen muy de vez en cuando. Haber alcanzado el número uno con él, que además es un gran amigo, fue algo muy especial.

- El año pasado volvió a compartir pista con él. ¿Qué diferencias notó respecto a la primera etapa?

- Fue distinto. Mi juego había cambiado: ya no era tan potente, mientras que él seguía siendo muy agresivo. Quizás esa diferencia de estilos hizo que no llegaran los resultados esperados y que hubiese una falta de conexión. Aun así, le estaré siempre agradecido porque volvió a confiar en mí cuando él estaba en la cresta de la ola y me permitió disfrutar otra vez de jugar con él. Fueron pocos meses pero lo disfruté muchísimo, jugar con Juanito es siempre un placer.

Paquito Navarro durante la entrevista bullpadel

- Este año forma pareja con Bergamini. ¿Busca un perfil de derecha más clásico, similar al que tuvo de compañero anteriormente como Chingotto o Di Nenno?

- Correcto. Creo que con un derecha clásico siempre me he sentido cómodo, más liberado dentro de la pista. Ahora mismo estamos quintos en la Race, empezamos el año como pareja número siete y ojalá podamos acabar muy cerca de los cuatro primeros.

- En Madrid jugaron contra Pablo Lijó y Maxi Arce, el que me recordó a Pablo Lima. ¿Qué sensaciones le dejó ese partido?

- Maxi es zurdo, tiene mucha garra y un gran futuro. Creo que es bueno para el circuito y el deporte que se incorporen jugadores de su calidad. Acompañado de un gran Lijó que está viviendo una segunda juventud. Es bueno para el pádel que se sumen jugadores de ese nivel, porque hacen el circuito más competitivo. Eso enriquece al espectador, que sabe que en cualquier partido puede saltar la sorpresa. Bienvenido sea para el deporte que cada vez es más competitivo.

- Usted es querido en todas partes. Si tuviera que quedarse con un torneo del año, ¿cuál elegiría?

- Es una pregunta difícil. Cada torneo tiene algo especial. Me quedo con la Plaza Mayor de Valladolid, con Argentina, con el Foro Itálico en Roma... y Roland Garros, que es un emblema. Déjeme disfrutar ahora de Sevilla, que llega ahora en breve.

- Y la última: punto de partido, final de un torneo Major. ¿Con qué golpe le gustaría cerrarlo?

- Lo tengo clarísimo: con la cuchilla, la bajada de pared… y celebrándolo con la guitarra.