Alineaciones probables del Sevilla - Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Antes del siguiente parón liguero, el Sevilla FC afronta un choque de enjundia frente al FC Barcelona, con motivo de la 8ª jornada. Lo hará este domingo, a partir de las 16.15 horas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, antes de encarar un mes de octubre 'amable' para seguir creciendo. Eso sí, no es fácil la tarea que tienen entre manos los nervionenses, la de sumar de tres frente a un rival ante al que han enlazado únicamente tres victorias en los últimos 30 partidos oficiales, además de cuatro empates y 23 derrotas.
Otro objetivo que tiene el conjunto sevillista es el de sumar su primer triunfo de la temporada en Nervión, donde por el momento suman un empate (2-2 ante el Elche) y dos derrotas (1-2 frente al Getafe y 1-2 ante el Villarreal). Por su parte, el Barcelona se mantiene invicto a domicilio, tanto en LaLiga (0-3 al Mallorca, 2-3 al Levante, 1-1 ante el Rayo y 1-3 en Oviedo) como en la Champions (1-2 ante el Newcastle).
La posible alineación del Sevilla ante el Barcelona
Sigue recuperando efectivos Matías Almeyda; en esta ocasión, para medirse al Barcelona, el argentino vuelve a incluir en una lista de convocados a Kike Salas, además de a un Jordán que ya ha dejado atrás la lesión que le ha mantenido ausente desde inicios de temporada. Por el contrario, el Sevilla se mantiene las bajas de Nianzou y Alfon.
Sevilla FC
Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Alexis; e Isaac Romero.
Almeyda podría plantear nuevamente una defensa de cinco este domingo, como ya hiciese la semana pasada en Vallecas.
La posible alineación del Barcelona ante el Sevilla
Por otra parte, un Barcelona especialmente mermado por las bajas recalará en la capital hispalense este domingo. En la lista de convocados de Hansi Flick no figuran los lesionados Joan García, Ter Stegen, Fermín, Gavi, Raphinha y Lamine Yamal.
FC Barcelona
Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.
El técnico alemán se verá obligado a rotar debido a las bajas con las que afronta este encuentro ante el Sevilla, como ya hiciese hace escasos días ante el Paris Saint-Germain en la Champions.
