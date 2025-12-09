Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

Akor Adams se ve obligado a cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram por amenazas e insultos

El africano, objeto de las críticas tras su mal partido con el Sevilla frente al Valencia en Mestalla

Nadie cae en Europa más en fuera de juego que Akor Adams

El nivel de Akor remarca la necesidad de un '9' en el mercado invernal

Akor Adams salta a por un balón entre Pepelu y Javi Guera en el Valencia - Sevilla del domingo
Akor Adams salta a por un balón entre Pepelu y Javi Guera en el Valencia - Sevilla del domingo EFE

J. S.

El delantero del Sevilla FCAkor Adams se ha visto obligado en las últimas horas a cerrar los comentarios en sus publicaciones de su cuenta personal de Instagram (@akoradams) tras los insultos e incluso amenazas que ha recibido después del mal partido del delantero ... nigeriano el domingo en Mestalla frente al Valencia CF. El futbolista nigeriano no estuvo nada acertado y cayó en fueras de juego varias ocasiones hasta convertirse en el jugador de las cinco grandes ligas continentales con más 'off sides', 22.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app