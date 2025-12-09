Akor Adams se ve obligado a cerrar los comentarios en su cuenta de Instagram por amenazas e insultos

El delantero del Sevilla FCAkor Adams se ha visto obligado en las últimas horas a cerrar los comentarios en sus publicaciones de su cuenta personal de Instagram (@akoradams) tras los insultos e incluso amenazas que ha recibido después del mal partido del delantero ... nigeriano el domingo en Mestalla frente al Valencia CF. El futbolista nigeriano no estuvo nada acertado y cayó en fueras de juego varias ocasiones hasta convertirse en el jugador de las cinco grandes ligas continentales con más 'off sides', 22.

Akor Adams, que vio portería ante el Rayo Vallecano y el Barcelona, está cuajando una discreta temporada en el Sevilla y lo que quizás le puede afectar un poco más es que tampoco ha aprovechado encuentro ni la sanción de dos partidos a Isaac Romero en el primero de ellos (Valencia) ni se está mostrando acertado de cara a la portería contraria.

Así las cosas, el rendimiento del delantero nigeriano le está causando problemas en su cuenta personal de Instagram, donde se ha visto obligado a cerrar los comentarios por los insultos y amenazas que ha recibido. En la última publicación de Akor Adams, el '9' del Sevilla subió un carrusel de fotos del duelo del domingo frente al Valencia que acompañó con la expresión en inglés «keep believing», que en castellano significa «sigue creyendo».

Hay que recordar que el africano, que se marchará junto a Ejuke con su selección para disputar la Copa de África 2025, ya sufrió un caso de bullying cuando era futbolista del Montpellier francés.