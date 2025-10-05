Suscríbete a
Sevilla FC - FC Barcelona: La satisfacción de medirse al reto más duro con confianza

El Sevilla jugará sin nada que perder ante el líder del campeonato, con una grada del Sánchez-Pizjuán a reventar

Almeyda colocará su once tipo para contener las oleadas del Barcelona, que tiene bajas sensibles como Lamine o Raphinha

Es imposible saber cuándo es mejor cruzarse con un equipo del tamaño del Barcelona. Si a inicios o final del campeonato. Si en buena o mala dinámica. Si venido arriba por un triunfo de prestigio o tocado por una derrota que no esperaba y ... que le coloca los pies en el suelo. Todo es malo y complicado ante uno de los conjuntos con mejores jugadores y un fútbol más agresivo de toda Europa, qué no decir del campeonato español. Esa derrota en Champions ante el campeón de Europa ha escocido por Barcelona. Más de lo que incluso se reconoce. Como si se considerase que aún no está el club preparado para ese último paso europeo, el gran anhelo del presidente Joan Laporta y de todo su séquito. Y esas dudas que han podido surgir en la maquinaria azulgrana las puede pagar esta tarde un Sevilla que asiste al partido ante el líder con un convencimiento desconocido en los últimos años.

