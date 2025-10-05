Sevilla FC - FC Barcelona: La satisfacción de medirse al reto más duro con confianza

Es imposible saber cuándo es mejor cruzarse con un equipo del tamaño del Barcelona. Si a inicios o final del campeonato. Si en buena o mala dinámica. Si venido arriba por un triunfo de prestigio o tocado por una derrota que no esperaba y ... que le coloca los pies en el suelo. Todo es malo y complicado ante uno de los conjuntos con mejores jugadores y un fútbol más agresivo de toda Europa, qué no decir del campeonato español. Esa derrota en Champions ante el campeón de Europa ha escocido por Barcelona. Más de lo que incluso se reconoce. Como si se considerase que aún no está el club preparado para ese último paso europeo, el gran anhelo del presidente Joan Laporta y de todo su séquito. Y esas dudas que han podido surgir en la maquinaria azulgrana las puede pagar esta tarde un Sevilla que asiste al partido ante el líder con un convencimiento desconocido en los últimos años.

No es que en el vestuario sevillista exista la sensación de que la victoria esté más cercana por las últimas actuaciones, sobre todo lejos de Nervión, sino por el hecho de que el grupo siente que va dando pasos al frente con la nueva idea de su entrenador y de que poseen armas para al menos complicarle la vida al Barça. La satisfacción de medirse al reto más duro con confianza. De todos modos, el Sevilla deberá hacer todo bien si de verdad quiere llevarse aunque sea un punto. Defender como nunca y tener un acierto en las contras al nivel del día del Rayo, con un gol en su único disparo entre los tres palos. Porque los hombres de Flick obligarán a que la pelota apenas les dure a los locales, que cometan errores en la salida, que sus ataques apenas tengan resistencia debido al error individual con un robo de balón.

Ficha Técnica Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Alexis; e Isaac Romero.

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Alexis; e Isaac Romero. FC Barcelona Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri; Bardghji, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski. Árbitro

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 / Movistar)

Bien sabe Almeyda que los suyos deben mejorar con respecto al duelo de Vallecas. Que no se puede vivir defendiendo, menos ante todo un Barcelona pese a las ausencias de Lamine Yamal o Raphinha, con jugadores que querrán demostrar que también tienen su lugar. Es evidente que la estrategia de los sevillistas pasará por hacer lo mismo que el Rayo ante el Barça, la única táctica que se ve que funciona ante el acoso al que te somete el equipo de Flick, con los diez jugadores en su campo. Abrir el juego a los costados, donde los carrileros Suazo y Carmona, con la alternativa de Juanlu, se han mostrado profundos e incisivos, ganando el delantero la posición a los centrales para intentar llegar a zonas de remate con ventaja. Esa es la teoría y el papel lo aguanta todo. Si Rayo o PSG, con el tanto de la victoria en Montjuïc, han vuelto a mostrar al mundo cuál es uno de los únicos puntos débiles del Barcelona, Almeyda no tratará de descubrir otros e irá a amenazar con sus jugadores más veloces. No le queda otra opción. Es una teoría que funciona.

Sin embargo, no podrá resistir el entrenador con una sola forma de jugar. Necesita rigor defensivo y que el partido se le haga áspero al Barcelona. Que no se sientan cómodos los hombres del centro del campo, los que pisan el acelerador en un ritmo de pases casi inigualables en cuanto al nivel de velocidad y precisión. Mucho cemento por dentro para que el partido pueda llegar a un punto de intentar hincarle el diente. Si toca navegar con viento en contra, el Sevilla está perdido. Y la grada del Sánchez-Pizjuán también tendrá algo que ver.

El Sevilla como local

Con la llegada de Rashford a Nervión se recordaba estos días aquella victoria ante el Manchester United de 2023, donde el coliseo nervionense se convirtió en un absoluto manicomio. Decía igualmente el entrenador sevillista que a la afición no hay mucho que pedirle, que siempre les apoyan y que están deseando devolverles un poco de ese aliento incondicional que siente el grupo, también lejos del Sánchez-Pizjuán. No quiere el argentino que exista psicosis alguna por el hecho de que las victorias no lleguen jugando de local, mientras que las victorias fuera de casa vayan compensando la puntuación en la clasificación. Ya llegarán. Compitiendo como lo hace el actual Sevilla no tardarán en llegar las alegrías por Nervión.

Se sabe que la del Barcelona es de las visitas señaladas en rojo por la entidad del adversario, no por el hecho de que se puedan conseguir los tres puntos. De todos modos, en fútbol no hay nada escrito. El Barcelona aterriza con algunas bajas y las primeras dudas de la temporada. Saldrán con ganas de borrar ese tropiezo y se encontrarán al duro Sevilla de Almeyda. No hay mejor manera que comenzar una buena dinámica delante de tu afición que con una victoria ante el Barcelona. No es un imposible, sí un improbable. El primer triunfo del nuevo entrenador es hacer creer que se puede conseguir. Creer, que no es poco.