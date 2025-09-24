Suscríbete a
Sevilla - Villarreal: Las negligencias de Almeyda condenan al Sevilla (1-2)

El entrenador hizo ocho cambios con respecto a Vitoria y, encima, dejó al equipo sin cambio a más de 20 minutos del final; la lesión de Nianzou destrozó al Sevilla

Gudelj cae delante de Rafa Marín en jun lance del partido ante el Villarreal
Matías Almeyda se había convertido en el único soporte creíble para un Sevilla que necesita personas cercanas a las que agarrarse. Creer en algo y en alguien. Y en un partido donde la agrada podía perdonar cualquier error de uno de sus jugadores, algo ... a lo que ya está acostumbrado, más ante un Villarreal que es mucho mejor equipo y plantilla que la nervionense, el daño vino del lado que menos se esperaban. El entrenador argentino colocó una alineación con ocho cambios con respecto a la buena imagen y victoria en Vitoria para, con el empate conseguido en la segunda parte, realizar cinco cambios en un suspiro. Deshacer su osadía, con la mala suerte y más imprudencia que otra cosa que dejar a los suyos con uno menos más de un cuarto de hora con el alargue por la ya habitual lesión de Nianzou. No hizo nada bien el técnico, quien se ha ganado demasiado pronto al sevillismo, pero que a su vez puede perderlo con la misma velocidad porque todavía no le ha dado nada. La construcción no puede comenzar por tirarte piedras contra tu propio tejado. Eso nunca.

