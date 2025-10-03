Suscríbete a
La losa del Sevilla FC ante los grandes: 60 derrotas en los últimos 10 años

Ni en su mejor época con Lopetegui, el conjunto hispalense ha logrado tener contundencia ante Barcelona, Madrid y Atlético

Los sevillistas sólo han registrado 13 victorias, entre todas las competiciones, en las últimas diez temporadas

Candela Vázquez

El Sevilla FC de Matías Almeyda está despegando y la falta de calidad se está supliendo con un bloque unido, que no baja los brazos. La psicología y el físico son las dos patas en las que el nuevo cuerpo técnico trabaja incansablemente ... para sostenerse, una labor que está dando sus frutos. Sólo hay que ver los diez puntos del casillero sevillista y cómo algo parecido a la ilusión se ha instaurado en la afición. Un claro termómetro para un club, que lleva tres cursos dando tumbos sin dar pie con bola.

