La losa del Sevilla FC ante los grandes: 60 derrotas en los últimos 10 años

El Sevilla FC de Matías Almeyda está despegando y la falta de calidad se está supliendo con un bloque unido, que no baja los brazos. La psicología y el físico son las dos patas en las que el nuevo cuerpo técnico trabaja incansablemente ... para sostenerse, una labor que está dando sus frutos. Sólo hay que ver los diez puntos del casillero sevillista y cómo algo parecido a la ilusión se ha instaurado en la afición. Un claro termómetro para un club, que lleva tres cursos dando tumbos sin dar pie con bola.

A pesar de esto, queda aún mucho recorrido por delante y hay multitud de aspectos en los que mejorar como grupo. De hecho, el próximo domingo puede ser propicio para romper con dos dinámicas que lastran las estadísticas del Sevilla FC: los malos resultados en casa y la escasez de victorias ante los tres grandes equipos de la liga española.

No en vano, el conjunto blanquirrojo sólo acumula trece victorias ante Barcelona, Real Madrid y Atlético en las últimas diez temporadas. Una cifra más desalentadora aún, si se tiene en cuenta que este dato es el resultante total entre todas las competiciones, ya sean nacionales o europeas. O lo que es lo mismo, el Sevilla acumula un total de 60 derrotas (y otros trece empates) en los últimos diez años ante los tres grandes de LaLiga.

Y es que ni cuando el equipo vivía su mejor época de la última década, con Julen Lopetegui al frente, se consiguió mantener una dinámica más ganadora ante estos rivales de entidad. De hecho, para dar con la última vez que el Sevilla venció al Barcelona (su próximo rival en LaLiga) en la competición casera, hay que remontarse a la temporada 2015-16.

Hace justo diez años, ya que fue un 3 de octubre en el Sánchez-Pizjuán con Unai Emery y Luis Enrique en los respectivos banquillos. Krohn-Dehli puso el primer tanto de los sevillistas, mientras que Iborra ampliaría la distancia durante el primer cuarto de hora de la segunda mitad del encuentro. Corría la jornada 7 y Neymar marcaría de penalti tras una mano de Trémoulinas dentro del área. No obstante, el Sevilla supo atar los tres puntos, los últimos que conseguiría en, al menos, una década.

Balance desde la temporada 2015-16 FC Barcelona (30 partidos) 1 victoria en Liga

2 victorias en Copa

4 empates en Liga

15 derrotas en Liga

4 derrotas en Copa

3 derrotas Supercopa España

1 derrota Supercopa Europa

Total: 3 victorias, 4 empates y 23 derrotas

Mucho se habla de la maldición del Sevilla a domicilio en el Camp Nou, Bernabéu o Metropolitano, pero lo cierto es que el factor campo tampoco ha influido tanto en este aspecto en los últimos tiempos como el rival que tiene enfrente.

De hecho, en cuadro hispalense acumula siete derrotas consecutivas (seis en liga y una en Copa), es decir, cuatro temporadas sin puntuar ante el Barcelona y cinco de esos partidos se dieron en el Sánchez-Pizjuán. No es algo exclusivo del conjunto culé, puesto que con el Real Madrid el balance es muy similar.

Balance desde la temporada 2015-16 Real Madrid (23 partidos) 4 victorias en Liga (la última en la 18-19)

14 derrotas en Liga

2 empates en Liga

1 derrota Supercopa Europa

1 derrota Copa del Rey

1 empate Copa del Rey

Total: 4 victorias, 3 empates y 16 derrotas

Y es que al Sevilla FC le han temblado las piernas demasiado y el complejo de saberse inferior han pesado en los últimos años.Un aspecto que Almeyda debe limar durante su estancia en el banquillo para que, al menos, el plantel compita de tú a tú sin bajar los brazos cuando el gigante aprieta.

Ante el Real Madrid, el Sevilla ha ganado cuatro partidos ligueros en los últimos diez años. El último de ellos fue en septiembre de 2018, también en Nervión, y además fue con goleada incluida (3-0). Un doblete de André Silva y un gol de Ben Yedder dieron la última victoria del Sevilla ante los blancos. Pablo Machín ocupaba el banquillo local, mientras que Lopetegui era el técnico madridista. Lo curioso es que ninguno de los dos finalizaría esa temporada en sus respectivos equipos.

Volviendo a la actualidad, el cuadro sevillista acumula 16 derrotas en la última década ante el Real Madrid. Cinco más que las que ha registrado con su eterno rival, el Atlético.

Balance desde la temporada 2015-16 Atlético de Madrid (23 partidos) 4 victorias en Liga

10 derrotas en Liga

6 empates en Liga

2 victorias en Copa y una derrota

Total: 6 victorias, 6 empates y 11 derrotas

Los duelos ante los colchoneros siempre han sido los más igualados, teniendo en cuenta que ambos conjuntos han estado más o menos en la misma 'liga' hasta hace tres temporadas. De hecho, los de Nervión consiguieron sorprender en febrero del año pasado ganando a los de Simeone en casa. Quique Sánchez Flores llevaba poco más de un mes en el club y logró doblegar a su exequipo con un tanto de Isaac Romero. Si bien es cierto que, antes de eso, el Sevilla había encadenado cuatro derrotas (incluido un dolorosísimo 6-1) y un empate.

El próximo domingo, Matías Almeyda tiene la oportunidad de ofrecer una mejor versión ante uno de los grandes de LaLiga, el actual líder, que viene de perder en la Champions ante el PSG. Los de Flick llegarán con varias bajas importantes, cansancio y en un momento en el que aún no está asentado el equipo. Un cóctel propicio para intentar dar la sorpresa.