Sevilla FC: Los primeros 'damnificados' del once ideal que ha encontrado Almeyda

Matías Almeyda tiene claro que sólo con la fuerza del grupo podrá salir adelante. Necesita de todos los jugadores que tiene el Sevilla, puesto que llegarán momentos del curso donde las lesiones (como la actual de Januzaj) obligarán al entrenador a tomar decisiones o probar situaciones hasta la fecha desconocidas. Aun así, el argentino va encontrando tanto el sistema de juego donde mejor se sienten sus hombres, como los futbolistas mejor preparados para ejecutarlo. Se vio, sin ir más lejos, en el último partido ante el Rayo. Portería para Vlachodimos, quien se ha convertido en salvador.; defensa de tres con Azpilicueta y Marcao. Cardoso fue el parche mientras regresa Nianzou, el preferido; carriles para Carmona y Suazo, quienes más repiten; Doble pivote con Agoumé y Mendy, quienes descansaron ante el Villarreal y el equipo se resintió; mediaspuntas para Vargas y Alexis, con permiso del lesionado Alfon; delantera para Isaac.

Con estos protagonistas en un lado, otros hombres que podrían aspirar a la titularidad se van quedando de momento atrás, damnificados por las primeras decisiones de Almeyda. Es lo que tiene encontrar pronto resultados y que esos fichajes de verano den desde el primer día el nivel esperado por ellos, relegando a la suplencia a futbolistas que llevaban tiempo siendo titulares pese a que su nivel no les alcanzase para ello. Hay casos claros en Nervión, comenzando por Nyland. El meta noruego se ha visto relegado a la suplencia en los tres últimos partidos. Su gran actuación en Girona le sirvió para aguantar una jornada más. Vlachodimos le ha dejado atrás.

El primer capitán del Sevilla, Nemanja Gudelj, había participado en los primeros seis compromisos, siendo titular en todos menos uno (Vitoria). Almeyda no recurrió al serbio en Vallecas, dejando que los dos centrocampistas franceses cargasen con toda la responsabilidad en un encuentro de mucho choque, para que Sow apareciese en la segunda mitad. Tampoco tuvo su oportunidad Juanlu Sánchez, a quien le vuelve a salir mal la competencia con Carmona por la banda derecha.

El pasado año tuvo una participación activa con García Pimienta como interior, dejando el técnico catalán a Carmona cerrando un costado. Nuevamente se ve superado por su compañero, aunque le sigan ofreciendo oportunidades. Sobre todo fuera de casa es evidente cuál es la elección. Por último, Chidera Ejuke se va cayendo antes incluso se demostrar si está para ser titular. El nigeriano tuvo su oportunidad y no la aprovechó. Almeyda tiene claro que Vargas es titular y entre Alfon y Alexis se jugarán el otro costado. Todo esto mientras el 5-2-2-1 siga siendo la base del éxito. El entrenador siempre tiene la última palabra.