Sevilla - Barcelona, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Este domingo, el Sevilla FC afronta un partido de gran envergadura ante el FC Barcelona. Este choque, correspondiente a la 8ª jornada de LaLiga, transcurrirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 16.15 horas y contará con el arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz. Será una prueba de fuego para los de Matías Almeyda, quienes buscan marcharse al parón habiendo sumado la primera victoria como local del curso.

No es mala la racha con la que los hispalenses encaran este nuevo encuentro, pues vienen de caer solamente una vez en los últimos cinco partidos (1-2 ante el Villarreal; aparte, empató a dos ante el Elche y venció 0-2 al Girona, 1-2 al Alavés y 0-1 al Rayo). En cambio, de los nueve partidos que han disputado los azulgranas en lo que llevamos de curso, han ganado siete, habiendo empatado uno (1-1 ante el Rayo Vallecano) y perdido uno (1-2 ante el Paris Saint-Germain).

Resarcirse ante un grande

Ya sea como local o como visitantes, en los últimos años, el Sevilla no ha logrado plantar cara a los grandes en LaLiga. Eso es lo que tratarán de cambiar los nervionenses este domingo, aunque Almeyda no podrá contar con todo su plantel para esta tarea. En concreto, las ausencias en la lista del Sevilla son Nianzou y Alfon, lesionados, además de Álvaro Fernández, por decisión técnica. En cambio, el preparador argentino recupera a Kike Salas, mientras que Januzaj finalmente también está disponible.

El Barcelona ha visitado a Sevilla en 98 ocasiones, con un bagaje de 37 triunfos locales, 25 empates y 36 victorias visitantes. La última victoria sevillista en casa ante el cuadro barcelonista en LaLiga data de octubre de 2015, con un marcador de 2-1 (Krohn-Dehli e Iborra / Neymar). En cambio, la pasada temporada, los de Hansi Flick vencieron en Nervión por 1-4 (Rubén Vargas / Lewandowski, Fermín López, Raphinha y Eric García).

Alejandro Muñiz Ruiz será el árbitro del partido El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado las designaciones arbitrales para la jornada dominical y el duelo entre el Sevilla FC y el Barcelona será dirigido por el colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz. Desde la sala VOR para asistirlo estará el madrileño Carlos del Cerro Grande, uno de los especialistas en esta labor.

