Sevilla FC - Barcelona, las estadísticas del partido
Todos los datos del encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato en Primera división
Las estadísticas del partido entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, de la jornada 8ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:
SEVEntrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
1
232312
1814
10624
9
25
232453
218
142028
9
BAREntrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
Estadísticas
41.1%SEV
58.9%BAR
2 Goles 1
3 Remates a puerta 5
6 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 13
1 Asistencias de gol 1
14 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 14
3 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
187 Pases correctos 300
51 Pases fallados 49
7 Fueras de juego 0
4 Paradas 1
6 Corners 6
1 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 1
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete