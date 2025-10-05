Suscríbete a
Sevilla
  • Alexis (12') ,
  • Isaac Romero (36')
2
1
2ª parte
FC Barcelona
  • Marcus Rashford (51')

LaLiga EA Sports. Jornada 8 Domingo 05/10 16:15h. Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Canal Movistar LaLiga

Sevilla FC - Barcelona, las estadísticas del partido

Todos los datos del encuentro correspondiente a la octava jornada del campeonato en Primera división

Orgullo de Nervión

Las estadísticas del partido entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, de la jornada 8ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán:

Sevilla

SEV

Entrenador:
Matías Almeyda4-2-3-1
  1. Vlachodimos
    Portero    1
  2. Carmona
    Defensa    2
  3. César Azpilicueta
    Defensa    3
  4. Marcão
    Defensa    23
  5. Gabriel Suazo
    Defensa    12
  6. Lucien Agoumé
    Centrocampista    18
  7. Gerard Fernández Castellano
    Sustituto    14
  8. Alexis
    Centrocampista    10
  9. Gudelj
    Sustituto    6
  10. Januzaj
    Sustituto    24
  11. Akor Adams
    Sustituto    9
1
232312
1814
10624
9
25
232453
218
142028
9
FC Barcelona

BAR

Entrenador:
Hansi Flick4-2-3-1
  1. 25Wojciech Szczesny
    Portero
  2. 23Koundé
    Defensa
  3. 24Eric Garcia
    Sustituto
  4. 5Pau Cubarsí
    Defensa
  5. 3Balde
    Sustituto
  6. 21De Jong
    Centrocampista
  7. 8Pedri
    Centrocampista
  8. 14Marcus Rashford
    Centrocampista
  9. 20Dani Olmo
    Centrocampista
  10. 28Roony Bardghji
    Sustituto
  11. 9Lewandowski
    Delantero
Estadísticas
41.1%SevillaSEV
58.9%BARFC Barcelona
2 Goles 1
3 Remates a puerta 5
6 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 13
1 Asistencias de gol 1
14 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 14
3 Tarjetas amarillas 3
0 Tarjetas rojas 0
187 Pases correctos 300
51 Pases fallados 49
7 Fueras de juego 0
4 Paradas 1
6 Corners 6
1 Penaltis a favor 1
1 Penaltis en contra 1

