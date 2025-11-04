El mánager de Justin Gaethje advierte a la UFC: «Si Paddy lo salta en la fila contra Ilia, no volverá a pelear...»

Siguen pasando los días y los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) continúan haciendo sus cábalas de cara a la próxima temporada de la UFC, una nueva era pues se inaugurará el contrato milmillonario de derechos televisivos con Paramount. Esto supondrá que la mayor ... organización de MMA del mundo tratará de cerrar algunos de los mayores combates que se puedan realizar dentro de sus divisiones de peso.

Con este contexto, el hispanogeorgiano Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero de la UFC, será una pieza importante para encabezar ciertos eventos de la compañía estadounidense. El Matador deberá poner en juego su cinturón de las 155 libras (70,3 kilos) más pronto que tarde, al ser una categoría de peso en la que existe mucha competencia. En cuanto a los nombres que sonaban, había dos muy claros: el estadounidense Justin Gaethje y el inglés Paddy Pimblett.

Aunque todavía faltan detalles por ajustar, todo parece indicar que sería Paddy Pimblett el afortunado que se enfrentaría a Ilia Topuria en su primera defensa del título mundial, algo que ha levantado muchas ampollas en el entorno de Gaethje. Precisamente, su mánager, Ali Abdelaziz, ha vuelto a dar un ultimátum a la UFC en su última entrevista en Submission Radio, asegurando que el estadounidense colgará las guantillas si no recibe él la oportunidad titular.

«Justin Gaethje nunca falta a su palabra. Si Paddy lo salta en la fila, se retirará y nunca más volverá a pelear en la UFC», ha insistido Abdelaziz. La pelota todavía está en el tejado de la UFC, pues al no haber nada oficial siempre pueden modificarse los planes, pero sí que parece claro que Gaethje no será el siguiente en la fila, por lo que podría poner punto y final a su carrera profesional en ese caso, según ha trasladado su representante.