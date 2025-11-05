Dana White, tajante con el escándalo de las apuestas en la UFC: «Si intentas hacer esto, seremos tu peor enemigo»

Lo que parecía algo anecdótico se ha convertido en un escándalo. El cambio drástico de una cuota en una de las apuestas del pasado evento de la UFC, la pelea entre Isaac Dulgarian y Yadier del Valle, ha propiciado una investigación profunda que correrá a ... cargo del FBI. Horas antes de que se disputara el combate, en el UFC Apex de Las Vegas, el organismo encargado de velar por el juego limpio en la UFC, la empresa IC360, les notificó unos movimientos sospechosos: estaba entrando demasiado dinero a que Yadier del Valle ganaba en el primer asalto. Terminó ocurriendo ese resultado.

Ante la posibilidad de que la UFC se enfrente a su segundo escándalo de apuestas en los últimos tres años, el director ejecutivo, Dana White, ha hablado con TMZ, para ser transparente con el asunto. «Llamamos al luchador y a su abogado y les dijimos: «¿Qué está pasando? Hay unas apuestas muy extrañas en tu combate. ¿Estás lesionado? ¿Le debes dinero a alguien? ¿Se te ha acercado alguien?», contó White. «Y el chico dijo: «No, en absoluto. Voy a acabar con este tipo. Así que dijimos que vale. La pelea se desarrolló y terminó en la primera ronda con un mataleón. Literalmente, lo primero que hicimos fue llamar al FBI», señaló el mandamás de la UFC.

Dulgarian, que fue despedido de la promoción el domingo por la noche, era el gran favorito, pero se mostró vulnerable durante el combate antes de perder por sumisión. Caesars Sportsbook fue una de las varias casas de apuestas online que anunciaron el sábado por la noche que reembolsarían las apuestas realizadas a favor de Dulgarian. Hasta el momento, no hay pruebas de que Dulgarian haya amañado el combate, pero White, que se reunió dos veces con el FBI el martes, apuntó: «No pinta bien, definitivamente no pinta bien».

En una respuesta oficial el lunes, la UFC dijo que IC360 «está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los hechos que rodean el combate entre Dulgarian y del Valle» y se está tomando muy en serio las acusaciones. Según Uncrowned, la Comisión Atlética de Nevada tiene previsto retener la bolsa de Dulgarian por el combate a raíz del supuesto incidente.

Dana White, por su parte, ha sido muy claro con la integridad del deporte: «Si intentas hacer esto, seremos tu peor enemigo, inmediatamente iremos detrás de ti con todo el arsenal del FBI y haremos todo lo posible para asegurarnos de que vayas a prisión». Paralelamente, varios peleadores de la UFC comentaron en redes sociales que ellos también habían sido tentados en el pasado, provocando el enfado del propio Dana White: «No hablaron con nosotros al respecto, ahora deberán hablar con el FBI».

En 2022, una controvertida derrota en el primer asalto del peso pluma Darrick Minner ante Shayilan Nuerdanbieke provocó el despido de Minner y la suspensión de Minner y su entrenador James Krause. Siete años antes de ese incidente, Tae Hyun Bang, un peso ligero surcoreano, recibió una condena de 10 meses de prisión por su participación en un plan para amañar un combate contra Leo Kuntz en una cartelera de la UFC en Corea del Sur.