Paddy Pimblett vuelve a la carga contra Ilia Topuria: «La gente lo ha puesto en un pedestal...»

Con la recta final del calendario de la UFC ya establecido, donde todavía se pondrán en juego cuatro títulos mundiales en noviembre y diciembre, los seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) ya empiezan a analizar el contexto de los platos fuertes que vendrán en ... el primer trimestre del 2026. El próximo año supondrá el estreno del contrato milmillonario de televisión con Paramount en Estados Unidos y eso debería conllevar una apuesta muy fuerte a nivel de combates mediáticos.

Si tratamos este asunto en clave nacional, los fans españoles se están preguntando cuándo regresará Ilia Topuria para defender por primera vez su título mundial del peso ligero y contra quién será su siguiente enfrentamiento. En lo que respecta a esto último, la delantera la tomó el inglés Paddy Pimblett, con quien El Matador guarda una rivalidad muy fuerte, de esas que trascienden fronteras.

Noticia Relacionada Makhachev opina de Paddy Pimblett: «No es un gran reto para Ilia Topuria...» Álvaro Colmenero El daguestaní, que buscará proclamarse campeón del peso wélter el próximo 15 de noviembre, asegura que el siguiente debe ser Arman Tsarukyan

Bien es cierto que todavía no hay nada oficial y que Paddy Pimblett continúa utilizando las oportunidades en las que le entrevistan para presionar a El Matador de cara al combate, llegando a decir que todavía no ha firmado el contrato de su pleito y que a qué esperaba. Pero también se ha pronunciado en lo que ocurriría ya dentro de las ocho paredes.

«¡Le voy a partir la cara! Me veo venciéndolo donde sea. Para ser honesto, la gente lo ha puesto en un pedestal», señaló en una charla con James Sweetnam recientemente. Pimblett vuelve a la carga y está convencido de que será él quien pueda tratar de quitarle el cinturón a Ilia Topuria. Por su parte, el hispanogeorgiano aseguró que era «muy posible» que peleara en enero, cuando fue preguntado en Georgia, por lo que los planes de la UFC de meter a Topuria contra Paddy en enero podría acabar haciéndose realidad.