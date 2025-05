Topuria, a Makhachev: «Cuando yo gane el título, que se ponga a la cola, que es larga...»

Una de las mayores peleas de todos los tiempos en las artes marciales mixtas (MMA) tendrá que esperar, si es que llegara a darse en algún momento. El campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, fue 'invitado' a dejar su título mundial si quería atacar, de manera directa, el de la siguiente categoría de peso, el wélter. Y así lo hizo, con tal de no darle la oportunidad de pelear contra él a Ilia Topuria, quien finalmente se enfrentará a Charles Oliveira por el cinturón vacante en el UFC 317, el próximo 28 de junio en la International Fight Week de Las Vegas.

Sobre este movimiento, ABC MMA le preguntó a Topuria en Alicante, donde se encontraba para presentar el evento de WOW 19, que tuvo lugar el pasado fin de semana. «Es el mayor hipócrita que yo haya visto. Me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Criticaba una decisión mía cuando él está haciendo lo mismo, no he visto más hipocresía en mi vida y así estará asesorado...», contestaba tajante.

Esas palabras corrieron como la pólvora por las redes sociales, y Makhachev no tardó en responder a través de su cuenta de 'X'. «No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico», cerraba en su publicación. Es por ello que, tras el evento de WOW 19, en el que Isaí Villamur se impuso en el combate estelar a Allan Ruiz, este periódico volvió a preguntar a El Matador acerca de ese mensaje escrito por el campeón daguestaní.

¿Habría posibilidad de que se enfrenten? ¿Ha dejado la puerta abierta el ruso señalando que, si logra un triunfo más, podrían llegar a sentarse de nuevo? «Makhachev dijo que no dejaría vacante su título y yo dije que yo mandaba en la división, ¿y quién se ha salido con la suya? Yo. Después de esta pelea, cuando tenga el cinturón, tendrá que ponerse en la cola, que es larga, así que a más de uno le brillarán los ojos», apuntó con firmeza Topuria, asegurando que, si conquista el título de peso ligero, será él quien tenga la sartén por el mango, y que la fila de contendientes es larga.