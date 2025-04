Una superestrella de la UFC opina de la candidatura a presidente de Conor McGregor: «Creo que deberían votarlo»

Aunque nunca se ha llegado a consumar una pelea entre ellos, los nombres de Conor McGregor y Michael Chandler han estado conectados estos últimos dos años. Desde que el irlandés se lesionó en julio de 2021, su regreso ha estado en boca de todos. Más aun en 2023, ya que parecía que, en efecto, iba a volver. Fue seleccionado como capitán del reality de la UFC 'The Ultimate Fighter' junto a Michael Chandler. Esto suponía que al terminar la edición ambos capitanes se enfrentarían.

Sin embargo, nunca se llegó a celebrar. La esperanza volvió en abril de 2024 cuando el mismo Dana White, al término del UFC 300, hizo oficial el choque entre Chandler y McGregor como pelea principal del UFC 303. Todo iba sobre ruedas para el pleito del 29 de junio, pero las alarmas saltaron. El 3 de junio había una rueda de prensa programada en Irlanda que se canceló en el último momento por el irlandés. Aunque todo parecía bien, a dos semanas de la fecha, Conor McGregor abandonaba el combate. Las esperanzas para Michael Chandler se esfumaban, al igual que los dos años que había perdido esperando.

Finalmente, el estadounidense regresaría a la acción contra Charles Oliveira cansado de esperar, y este sábado volverá a la jaula contra Paddy Pimblett en el choque coestelar del UFC 314. Por su parte, en todo este tiempo McGregor ha estado involucrado en todo tipo de asuntos. Desde una película, una condena por violación y su acto más reciente: presentarse como candidato a primer ministro de Irlanda. Su enfoque principal, motivado por las políticas de Donald Trump, era controlar la inmigración. «Cualquier otro candidato presidencial que intenten proponer no les ofrecerá resistencia. ¡Yo lo haré!», expresaba el excampeón de la UFC en su comunicado.

Ante esto, el que iba a ser su rival a su vuelta a la jaula fue preguntado en una rueda de prensa con motivo del UFC 314. «Creo que deberían votar por Conor McGregor para presidente de Irlanda si eres residente de Irlanda», declaraba Michael Chandler entre risas. «No, no lo sé. No sé qué pasa por la cabeza de Conor. Podría ser un golpe político. Podría ser para la atención, no es un mal movimiento si lo es, y veremos...», sentenciaba el estadounidense. Y es que si en algo es experto el irlandés es en llamar la atención, por lo que no sería raro que sus aspiraciones políticas se fueran diluyendo con el tiempo.