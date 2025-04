McGregor ataca a Topuria, Makhachev y Khabib al mismo tiempo: «Pequeñas infecciones...»

El crecimiento, exposición y reconocimiento del que hoy en día goza la UFC y las artes marciales mixtas (MMA) en general tienen un causante con nombre y apellidos. No es otro que Conor McGregor. El irlandés se convirtió en una superestrella incluso más grande que la propia compañía gracias a su impresionantes actuaciones y rápido ascenso. Sin embargo, ya había muchos que hacían eso. Lo que diferenció a McGregor del resto fue su capacidad con el micrófono. Siempre buscaba conflictos y siempre tenía algo que decir. Era algo nunca antes visto en la disciplina.

Con el pasar de los años esto fue a más. Llegó a ser el primer doble campeón simultáneo de la compañía y su popularidad despegó. A pesar de que el irlandés lleva desde julio de 2021 sin subirse a la jaula, sus capacidades de causar polémica no se han oxidado. Mientras comienza una nueva aventura en la política de Irlanda, este sigue activo en redes. Esta vez ha atacado a su acérrimo rival, Khabib Nurmagomedov, a su heredero, Islam Makhachev, ya la nueva estrella de la UFC con el que ya ha tenido algún que otro encontronazo: Ilia Topuria.

Noticia Relacionada Ilia Topuria pone en pausa la guerra con su 'archienemigo': «No estábamos en nuestros roles de lucha...» Jose Soriano La Leyenda habló en la rueda de prensa tras el WOW 17 sobre su saludo con Paddy Pimblett, donde dijo que si tuvieran que luchar, la historia cambiaría

McGregor publicó un vídeo en su Instagram en el que se comparaban los nocauts en la carrera de los cuatro. Topuria cuenta con seis, Makhachev con cinco, Khabib con ocho y el irlandés con 19. Además, acompañó al vídeo con una descripción en la que insultaba a los tres atletas: «Tres pequeñas infecciones por estafilococos». No obstante, el vídeo tiene trampa. Aunque en efecto, Conor tenga más nocauts, no ha tenido en cuenta las finalizaciones totales. Es decir, se ha 'olvidado' de las sumisiones.

De tenerlas en cuenta, el propio McGregor se colocaría con 20 finalizaciones totales en 22 victorias, Topuria subiría a 14 finalizaciones en 16 combates, Makhachev aumentaría su cifra a 18 en 27 pleitos ganados y Khabib se quedaría con 19 en 29 contiendas. Aunque en la comparación, el irlandés sigue siendo ligeramente superior, la diferencia ya no es tanta. Es más, el hispano-georgiano tendría un 87,5% de ratio finalizador, mientras que Conor se quedaría con un 86,36% de triunfos antes del límite.

Dejando de lado los números, por muchas cosas que el ex doble campeón suba, no hay certeza ninguna en que se vuelva a subir a un octágono de la UFC. El tiempo pasa y a The Notorious (apodo de McGregor), solo se le ve en fiestas y asuntos políticos. Pocos son los fanáticos que guardan esperanza gracias a este tipo de publicaciones. Pero hay algo que no valoran, y es que Conor McGregor ha perdido el hambre de competir.