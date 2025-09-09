El plan de Ilia Topuria para que Aleksandre Topuria sea campeón de la UFC

En las artes marciales mixtas (MMA) hay un logro que te cambia la vida para siempre. Aquel que logra conquistar el mundo encima del octágono, esto es, consigue ser campeón de la UFC, pasa a entrar en un selecto grupo que permite posicionarse como un atleta que genera ingresos para toda su trayectoria deportiva. El cinturón de la mayor organización de planeta aporta un valor incalculable para aquellos que se lo abrochan.

Después de haberse convertido en doble campeón de la UFC, Ilia Topuria quiere seguir haciendo historia dentro de las artes marciales mixtas, pero también quiere que su hermano, Aleksandre, lo haga. Nivel tiene de sobra, ha dicho en varias ocasiones. Por ello, El Matador ha trazado un plan para que tanto Aleks como su amigo Merab Dvalishvili puedan ser campeones a la vez que él.

Por el momento, Ilia Topuria reposa como campeón del peso ligero (70,3 kilos), después de haber abandonado la división del peso pluma (65,8 kilos). Precisamente, su idea es que Merab Dvalishvili, campeón del peso gallo (61,2 kilos) suba al pluma para conquistar ese cinturón, mientras Aleksandre, que acaba de cerrar una pelea para el 22 de noviembre, escala posiciones dentro del peso gallo.

Así, si todo sigue su curso, podría llegar un momento en el que Aleksandre fuera campeón de peso gallo, Dvalishvili de peso pluma e Ilia del ligero, completando un triplete que sería histórico. «Vamos a averiguarlo, vamos a encontrar una manera de ser capaces de dejar brillar para todos», señaló en 'Main Event' hace ya unos meses. De hecho, Ilia ya se lo dejó caer a Merab cuando se encontraron en Las Vegas, después de noquear a Charles Oliveira. «¿Cuándo vas a subir de división al peso pluma? Los vas a destrozar a todos, te lo aseguro», le soltó Topuria con sus dos cinturones a cuestas.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el próximo año, que promete ser de suma importancia para las artes marciales mixtas españolas, pero Ilia Topuria ha hablado. Y tiene un plan para que brillen todos.