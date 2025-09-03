Aleksandre Topuria peleará con Bekzat Almakhan el 22 de noviembre en el UFC Qatar

Muy buenas noticias para las artes marciales mixtas (MMA) españolas. Aleksandre Topuria (6-1) ya tiene nueva pelea en el horizonte. El luchador hispanogeorgiano se enfrentará al kazajo Bezkat Almakhan (12-2), el próximo 22 de noviembre en el primero evento que realizará la UFC en la ciudad de Doha, en Qatar. Así lo ha adelantado 'Marca', que ha informado de que el combate está aceptado verbalmente, pero falta por oficializarse con la firma de los contratos.

Este enfrentamiento será el segundo pleito que dispute Aleksandre en la UFC, después de haber debutado con victoria el pasado mes de febrero en el UFC 312, que tuvo lugar en Australia. Allí, de hecho, peleó contra un australiano, compañero de entrenamiento de Alexander Volkanovski, Colby Thicknesse, llevándose el hispanogeorgiano la victoria por decisión unánime después de una actuación muy dominante.

Ahora, tratará de buscar su segundo triunfo dentro del Olimpo de las artes marciales mixtas, aunque no lo tendrá nada fácil. Enfrente estará Bezklat Almakhan, un peleador kazajo de 27 años que cuenta con un récord profesional de 12 triunfos y 2 tropiezos, habiendo finalizado diez de sus victorias por nocaut y una de ellas por sumisión.

Bien es cierto que en su debut en la UFC, el kazajo perdió por decisión unánime, pero lo hizo ante un contendiente del peso gallo, Umar Nurmagomedov, en corto aviso. Este mismo año, Almakhan sumó su primera victoria, en mayo, tras noquear en poco más de un minuto a Brad Katona. Ahora, se verá las caras con el mayor de los Topuria, quien quiere continuar su escalada hacia la cima dentro de la UFC.