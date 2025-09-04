El sparring de Ilia Topuria analiza su posible pelea contra Justin Gaethje: «Lo va a apagar»

Después de que Ilia Topuria se convirtiera en doble campeón del mundo, tras noquear al brasileño Charles Oliveira a finales de junio en el UFC 317, los aficionados a las artes marciales mixtas comenzaron a elucubrar acerca de quién sería su próximo contrincante y cuándo regresaría al octágono más famoso del mundo. Lo cierto es que Topuria señaló que quería volver en diciembre de este mismo año, pero la dinámica de la compañía estadounidense, que estrenará nuevo acuerdo televisivo en 2026, pospondrá su vuelta hasta el próximo año.

Una vez asentada la perspectiva de que el hispanogeorgiano no volverá a competir, momento en el que pondrá por primera vez su título mundial en juego, hasta, al menos, el primer trimestre de 2026, queda analizar quién será el afortunado que se encierre en la jaula con El Matador. Según información obtenida por este periódico, la UFC apunta a que el siguiente en la fila sea el estadounidense y excampeón interino Justin Gaethje, aunque hasta que no sea oficial todo podría cambiar.

Noticia Relacionada ¿Cuándo pelean los españoles en la UFC? Álvaro Colmenero Muchos aficionados quieren ver de nuevo dentro del octágono a Ilia y Aleksandre Topuria, Joel Álvarez y Dani Bárez

En ese contexto, ABC MMA ha hablado con el entrenador de jiu-jitsu brasileño y sparring de Ilia Topuria, Mani Tavanaei, que asegura que por el momento el rival «se desconoce». «El ranking es el que es, yo no sé quién será el siguiente. Justin Gaethje es un tipo querido. También están Arman Tsarukyan y Max Holloway. Te pueden gustar más o menos estos nombres, pero son los que están en la parte de arriba. Tsarukyan creo que no va a ser, porque parece estar castigado por parte de la UFC. Creo que Arman debería hacer una pelea más antes del título. Es mi opinión, en cualquier caso, desconozco sobre qué se toman este tipo de decisiones», señala el técnico radicado en Alcalá de Henares.

«Gaethje es muy querido por el público americano. Holloway viene de ganar bien a Dustin Poirier, pero también ha perdido ya contra Ilia por KO. Tiene el título BMF, si lo pone en juego podría llegar a ser interesante», apunta Tavanaei, que tiene muy clara una cosa: en caso de que sea Gaethje el retador, «acabará con las luces apagadas». «Gaethje utiliza muy poco el juego de suelo. Tenía un nivel de lucha muy alto pero lo usa muy poco en las MMA. Lo que busca es el espectáculo, pero ese estilo le ha llevado a ser noqueado muchas veces. Si recibe uno de los golpes que ha recibido en el pasado, pero esta vez por parte de Ilia, lo va a apagar», sentencia el alcalaíno.