Josep Caballero, fisio de Ilia Topuria: «Ahora pega más fuerte e igual de veloz que en el pluma»

La profesionalización que Ilia Topuria ha traído a las artes marciales mixtas españolas no tiene parangón en la historia de esta disciplina en nuestro país. Más allá del talento natural y el arduo trabajo realizado por El Matador durante su carrera deportiva, el haber invertido recursos tanto en su equipo técnico como médico le ha proporcionado unos grandes beneficios en su evolución como luchador de la UFC, la mayor liga de MMA del mundo.

De hecho, el doble campeón de la promotora estadounidense, que ya estudia quién será su próximo rival, tiene bajo su abrigo a algunos de los mejores profesionales en su campo. Uno de ellos es Josep Caballero, que lleva muchos años trabajando con futbolistas de la Primera División española. Desde hace unos cuantos años, también forma parte, junto a Raúl Valdesuso y Fran Ortega, del equipo de fisioterapeutas.

En el caso de Caballero, su especialización en lesiones musculares y readaptaciones le ha permitido ayudar con varios asuntos al campeón de la UFC. Por ejemplo, con las activaciones, es decir, con poner a punto los músculos y el cerebro para llegar lo mejor posible al día de la pelea. «Un luchador, cuando hace un recorte de peso, lo que hace es deshidratarse. El deportista está formado por un sistema nervioso central que es el cerebro y el periférico que es el que se encarga de enviar información a las extremidades. Cuando tú te deshidratas, esa calidad de información nerviosa se vuelve menos eficiente. Con la fisioterapia le ayudamos a que funcione de la manera más correcta», apunta en conversación con ABC MMA.

Este profesional asegura, además, que lo que está haciendo El Matador es exclusivo, que nadie antes lo había hecho en las artes marciales mixtas. «En el campo de la preparación física, Ilia Topuria es un pionero, invirtiendo en muchos recursos, para intentar generar protocolos para ayudar a que el luchador llegue al mejor momento de la pelea, con activaciones selectivas a nivel muscular y a nivel cerebral», señala. «A nivel reflejos activamos el sistema propioceptivo, estimulamos selectivamente los músculos que van a entrar en juego en el combate, nos ayuda a que el deportista llegue en las mejores condiciones», añade Caballero.

Muy superior a otros atletas de élite

Por otro lado, el 'fisio' de Ilia Topuria nos aporta un contexto, en el que declara que «supera» a otros grandes deportistas de élite con los que ha trabajado. «A nivel cognitivo y de velocidad de reacción, si llevo diez años trabajando con estos dispositivos, los números de Ilia Topuria superan a cualquier deportista con el que haya trabajado anteriormente. Son registros muy superiores a otros atletas de élite», cuenta Caballero.

Uno de los temas principales de debate en los últimos tiempos respecto a El Matador era cómo llegaría al peso ligero (70,3 kilos), después de decidir abandonar el peso pluma (65,8 kilos), donde era campeón. «El principal dolor de cabeza que te puede generar aumentar de peso en este deporte es que lo haces perdiendo velocidad, que es algo que no conviene. La metodología que han utilizado con Ilia para poder subir de categoría han permitido que la velocidad no se haya mermado. Quiere decir que tiene golpea con más fuerza pero igual de rápido que en la categoría en la que estaba antes (4 kilos menos)», desvela el fisioterapeuta.

Pero, en consonancia con los valores de Topuria, cuenta, van a por mucho más. «Lo más complejo es que Ilia tiene una capacidad tan alta de aprendizaje, que cada semana nos tenemos que reinventar el equipo técnico y médico para intentar sacarle 'zumo'», declara Caballero, que hace un llamamiento a visibilizar el éxito de la fisioterapia española. «Fuera de España, la fisioterapia española está muy bien valorada. Hoy he estado con fisioterapeutas de la Serie A (fútbol profesional italiano) y admiran mucho el trabajo que se hace aquí. Somos un gran país con respecto a la innovación», concluye.