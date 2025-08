Ilia Topuria estalla contra Max Holloway: «Saliste corriendo...»

Ilia Topuria y Max Holloway continúan su riña personal por el cinturón BMF (The Baddest Mother Fucker). El hawaiano lleva siendo el campeón oficial desde el UFC 300, allá por abril de 2024, cuando noqueó al campeón anterior Justin Gaethje. Recientemente, lo defendió en el UFC 318 en la pelea de retiro de Dustin Poirier. Sin embargo, entre ambas contiendas hubo una intermedia. Esta fue un intento de Holloway por coronarse en el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos).

El resultado de aquel pleito es conocido por todos. Ilia Topuria se convirtió en el primero en la historia que noquea al hawaiano, defendiendo su corona. Además, no desaprovechó la oportunidad para autoproclamarse campeón del BMF, ya que Holloway poseía el título en aquel momento. No obstante, en ningún momento se llegó a poner en juego de manera oficial. Es así que la UFC se lo guardó para una ocasión como esta, en la que lo puso en juego en una velada en lo que no había cinturón de campeón a disputar.

Por todo ello, a pesar de defenderlo con maestría ante Poirier, Topuria volvió saltó por redes para decir que él era el campeón. Rápidamente, Holloway respondió. «¿Viste a Islam caminando con un cinturón [de peso pluma] después de vencer a Volkanovski dos veces? El cinturón no estaba en juego. Supéralo, hermano», declaró tras su combate. Por su parte, el doble campeón tomó la réplica en un directo con los 'Nelk Boys', un conocido grupo de 'influencers' angloparlantes.

«Acabo de noquearlo. ¿Cómo puedes seguir siendo el BMF si te dejé inconsciente? Señalé el suelo en los primeros 10 segundos y saliste corriendo. ¿Y sigues siendo el BMF?», señalaba, recordando su choque anterior. Si bien estos argumentos son sólidos, de manera oficial no se puso el cinturón en juego, por lo que no es el campeón. Lo mismo ocurrió con el primero que se hizo con el título, Jorge Masvidal. Este lo ganó contra Nate Díaz, pero meses más tarde disputó el cinturón contra Kamaru Usman, donde perdió. Al igual que con Topuria y Holloway, el BMF no se puso en juego.

Hay que recordar que con este cinturón la UFC puede hacer lo que quiera. La compañía lo utiliza, frecuentemente, como comodín para los eventos numerados en los que no se pone en juego ninguno de los títulos oficiales de las divisiones. Es más, originalmente se disputó en el wélter, y después paso al ligero sin ninguna explicación. Por ello no hay que darle mayor importancia a este logro, ya que no representa nada, más que una recompensa a los llamados 'peleadores del pueblo', o los que siempre se ganan el cariño de los aficionados.