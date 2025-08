Un histórico 'gánster' de la UFC piensa en Topuria como rival: «Ese pequeño está haciendo un gran trabajo»

La mayor organización de artes marciales mixtas, esto es, la Ultimate Fighting Championship (UFC), siempre se ha nutrido de grandes rivalidades que les empujaba a trascender la frontera del nicho del deporte de combate. Son muchos los nombres que han ayudado a posicionar esta disciplina como una industria preponderante a lo largo de su historia, pero, sin duda, hay dos que destacaron por los grandes números que hicieron sus dos combates: Nate Díaz y Conor McGregor.

El primero de ellos, nacido en Stockton (California), siempre se ha diferenciado del resto por su actitud 'gánster' dentro de la UFC. Un atleta forjado en las calles, junto a su hermano Nick Díaz, que han protagonizado numerosos altercados con otros peleadores. Con todo, Nate Díaz es sinónimo de grandes números, de atención mediática y siempre puede resultar un combate atractivo para las estrellas de la UFC.

Pues bien, el californiano ha mostrado, recientemente, su interés en combatir contra El Matador, que actualmente es el campeón del peso ligero de la UFC. «Ese pequeño Ilia Topuria está haciendo un gran trabajo. Es un poco pequeño para mí, pero ese y el de Conor McGregor son probablemente los mejores combates», ha apuntado en una entrevista con el podcast Out Cold.

Nate Díaz no pierde de vista, en cualquier caso, la posibilidad de acabar cerrando una trilogía con el excampeón del ligero, el irlandés Conor McGregor. «Si pudiera pelear contra cualquiera ahora mismo pelearía con Conor McGregor», apuntó el menor de los Díaz. «No hay nadie más con quien pelear, en realidad, en este momento. Me gustaría que volviera y que impresionara a todo el mundo primero. No es que lo necesite, pero sería genial verlo de vuelta. Todo el mundo lo odia. Me gustaría dar una paliza a alguien que esté en la cima del mundo, y creo que él tiene la capacidad para hacerlo», declaró el de Stockton.

Además, Nate Díaz no descarta hacer alguna que otra nueva incursión en el noble arte, aunque se mostró demasiado ambicioso para lo que pudiera suceder en la realidad. «Y en cuanto al boxeo, obviamente Canelo o Crawford. No pido nada, pero cuando le dé una paliza a alguien, también voy a por esos hijos de p... Ese es mi plan», concluyó.