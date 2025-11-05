Jon Jones 'suplica' a Dana White pelear en la Casa Blanca: «Por favor, hermano...»

Cuando hablamos de leyendas en las artes marciales mixtas (MMA), más concretamente en la UFC, es inevitable apuntar a un par de nombres: por un lado, el canadiense Georges St-Pierre, por el otro, el estadounidense Jon Jones. El primero, colgó las ... guantillas hace años y no tiene entre sus planes volver a enfundárselas para competir en MMA; sin embargo, el segundo, se retiró hace no mucho tiempo y está empeñado en hacer un combate más, con el aliciente de que tendría que ser en la Casa Blanca.

La realidad es que Jon Jones ha supuesto un quebradero de cabeza para el CEO de la promotora, Dana White, y sus ayudantes a la hora de casar las peleas. Y es que el estadounidense era el campeón de peso pesado, pero decidió dejar el título mundial y marcharse del deporte antes que enfrentarse al inglés Tom Aspinall, que entonces era el monarca interino y esperó muchos meses su oportunidad. Finalmente no se dio, y eso provocó un severo enfado en Dana White.

No obstante, el evento histórico que prevé hacer la UFC en los jardines de la residencia presidencial estadounidense, en Washington, está provocando que muchas estrellas den un paso al frente para pelear allí, entre ellas Conor McGregor o el propio Jon Jones. Este último ha hablado con The Schmo en una velada de Dirty Boxing, compañía de la que el considerado por muchos mejor peleador de la historia es accionista. Y ha apuntado al CEO de la UFC, con una súplica.

«Dana, por favor, hermano. Estoy entrenando, me siento genial, estoy sano. Sería un gran honor representar a nuestro país», ha apuntado Jon Jones. Parejas de baile no le faltarían, o bien se podría hacer la pelea contra Tom Aspinall o, sobre todo, emergería aquí un super combate en el que los dos implicados estarían interesados: el pleito entre Alex Pereira y Jon Jones, que sería uno de los combates más grandes de la historia por la entidad de los dos atletas. Veremos si Dana White cede a la petición del estadounidense.