Dana White, CEO de la UFC, y su discurso sobre la competencia: «En una pelea hay un ganador y un perdedor...»

El directivo estadounidense ha llevado la mayor organización de artes marciales mixtas a ser una entidad referente en el deporte

Dana White, máximo directivo de la UFC
Dana White, máximo directivo de la UFC
Álvaro Colmenero

Dana White lleva más de dos décadas gobernando la UFC con firmeza. Gracias a su liderazgo, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del planeta ha logrado posicionarse como una entidad referente en la industria deportiva global. Su éxito dirigiendo este gigante de los combates es irrefutable ... , aunque siempre han existido voces discordantes con su manera de encabezar el negocio. Estas han criticado su mano de hierro para la gobernanza de la UFC, algo que jamás le ha importado al mandamás de la promotora estadounidense.

