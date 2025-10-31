Dana White, CEO de la UFC, y su discurso sobre la competencia: «En una pelea hay un ganador y un perdedor...»

Dana White lleva más de dos décadas gobernando la UFC con firmeza. Gracias a su liderazgo, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) del planeta ha logrado posicionarse como una entidad referente en la industria deportiva global. Su éxito dirigiendo este gigante de los combates es irrefutable ... , aunque siempre han existido voces discordantes con su manera de encabezar el negocio. Estas han criticado su mano de hierro para la gobernanza de la UFC, algo que jamás le ha importado al mandamás de la promotora estadounidense.

Para muchos, el negocio de las artes marciales mixtas no puede entenderse sin Dana White, para otros, siempre ha querido borrar de un plumazo a su competencia. Precisamente por la competencia le preguntó recientemente un emprendedor, que cuenta con millones de seguidores en Instagram. Y, como acostumbra, el directivo fue tajante. «Que Dios tenga piedad de mis enemigos, porque yo no la tendré. No hay piedad para la competencia: cuando construyes algo grande y estás ganando dinero, todo el mundo viene a por ti, para intentar quedarse con una parte o derribarte. Y si no te levantas cada día con energía, te preparas y te armas para ir a la guerra, nunca lo conseguirás», señaló en una breve charla con The School of Hard Knocks.

Con todo, Dana White asegura que competir es una pasión para él, que así funciona la vida. «Me encanta la competencia. Acabo de hacer una entrevista de 60 minutos y me dijeron: 'Hemos preguntado por ti, ¿qué crees que ha dicho la gente?'. Yo sabía que iban a decir que era 'leal', y ¿qué crees que dijo el resto? 'Abusón', y todos los que dijeron que era un abusón intentaron competir conmigo y perdieron. Así es como funciona. En una pelea hay un ganador y un perdedor», ha explicado durante su intervención Dana White.

El máximo directivo de la UFC asegura, además, que las nuevas generaciones vienen 'pisando flojo'. «Veo que muchos de los jóvenes de esta generación me parecen débiles, mi generación ha ido y ha vuelto a venir cuando la vuestra solo ha ido», ha apuntado, señalando que hay muchas oportunidades hoy en día pero que no siempre son aprovechadas por los jóvenes. Sea como fuere, la realidad es que Dana White es un empresario hecho así mismo, que tuvo que caer varias veces hasta llegar al mayor éxito dentro de la industria deportiva.