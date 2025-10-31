El vacile del mejor luchador de todos los tiempos al actual campeón de la UFC

En las artes marciales mixtas existe una máxima que acostumbra a cumplirse: son mucho más que un deporte y no hay demasiados filtros cuando de la UFC se trata. Las rivalidades tienden a trascender fronteras, ya sean territoriales o del propio octágono. La lucha no ... termina en la zona de batalla, pues los combates dialécticos forman parte del juego. Incluso los vaciles o llamadas de atención.

El último ejemplo lo ha personalizado el considerado por muchos como mejor luchador de todos los tiempos, Jon Jones, quien no mantiene precisamente una buena relación con el actual campeón del peso pesado de la UFC, Tom Aspinall, con quien iba a cerrar sus diferencias dentro de la jaula, pero jamás llegó a darse debido a la retirada de Jon Jones de la competición. Con todo, sus batallas digitales siguen intactas.

Noticia Relacionada Joel Álvarez apunta al top 15 del peso wélter de la UFC: «Kevin Holland o Daniel Rodríguez son peleas divertidas» Álvaro Colmenero El Fenómeno se estrenó por todo lo alto después de acabar con Vicente Luque en Río de Janeiro y piensa en regresar a la jaula a principios de 2026

El pasado fin de semana, Tom Aspinall puso en juego su cinturón ante el francés Cyril Gane, pero este, en una desafortunada acción, metió sus dedos en los ojos del inglés, una acción ilegal, aunque fue considerada involuntaria. Sea como fuere, el campeón no pudo continuar y el combate, uno de los más esperados de la recta final del año, quedó sin resultado. Las redes sociales se inundaron de memes en relación al piquete de ojo recibido por Aspinall.

El estadounidense Jon Jones ha ido un paso más allá. El pasado jueves, apareció en un pesaje ceremonial montado a caballo, hasta ahí todo normal. Lo extraordinario fue que el animal llevaba un parche en un ojo, como vacile al piquete recibido por Aspinall. Las redes, claro, volvieron a estallar. Por el momento, el inglés no ha respondido, pero lo cierto es que una pelea entre Jon Jones y Aspinall batiría todos los récords de audiencia.