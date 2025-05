Ilia Topuria no descarta conquistar tres cinturones de la UFC: «Yo estaré dispuesto, pero que no pongan excusas...»

Ilia Topuria es un luchador que durante toda su carrera ha querido doblar la apuesta. Siempre que un reto se interpone en su camino, el hispanogeorgiano lo supera con creces. Este ya tiene la mira puesta en conseguir su segundo cinturón en la UFC al enfrentar a Charles Oliveira en el UFC 317, algo que lo elevaría todavía más como estrella. Esto sería un hito, pues es algo que solo han logrado nueve peleadores en toda la historia de la compañía. Pero no contento con eso, ya deja entrever que podría intentar hacerse con tres cinturones en el futuro.

«Por supuesto que sí, por qué no, si los fanáticos me quieren ver pelear en el peso wélter y hay algún campeón que tenga la empresa en ese momento, ¿por qué no? Yo peleo para entretener a la gente, pero también me tiene que motivar el reto, si se aparece la oportunidad yo estaré dispuesto, pero también que lo esté la otra parte, que no pongan excusas», declaraba Topuria en la rueda de prensa del WOW 19 aludiendo a Islam Makhachev.

Y es que la subida del ruso al peso wélter ha evitado la posibilidad de ver un combate entre ambos, al menos por el momento. Que Makhachev haya abandonado la división tras la derrota de Belal Muhammad ha llevado a El Matador a tacharlo de «hipócrita». Esto no ha sentado anda bien al discípulo de Khabib, por lo que rápidamente respondió. Después de llamarlo «bocazas», escribió: «Consigue una victoria y podemos hablar, chico», algo que no cierra la ventana a un enfrentamiento futuro.

Y es que convertirse en triple campeón no es algo fácil. No por nada nadie lo ha logrado hacer en la UFC. Pero estos retos son los que motivan al excampeón del peso pluma. Cuando todo el mundo decía que contra Volkanovski y Max Holloway debía usar la lucha, este se plantó a boxear con los mejores golpeadores de la división. El resultado fue fulminante: ambos acabaron noqueados por Topuria. En su ascenso al cinturón también demostró lo que le motivan los desafíos, sometiendo a Bryce Mitchell. Este era catalogado como el mejor en el suelo.

No obstante, primero hay que ir paso por paso. El objetivo ahora es Charles Oliveira. El brasileño es uno de los activos más peligrosos de toda la UFC. El excampeón tiene el récord de finalizaciones en la compañía (20) y de sumisiones (16). Y aunque Islam Makhachev se haya escapado, el doble campeonato sigue ahí. El pase para entrar en los libros de historia de manera definitiva pasa por Oliveira. Si finalmente consigue imponerse el hispanogeorgiano, al igual que Makhachev a Della Maddalena, en un futuro no muy lejano Ilia Topuria podría tratar de subir a por el ruso. Y quien sabe si se podría convertir en el primer triple campeón de la historia de la UFC.