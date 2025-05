Charles Oliveira, un excampeón forjado en la favela

Después de mucha incertidumbre, las dudas se han despejado. Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira el próximo 28 de junio en el UFC 317. Ambos luchadores disputarán el cinturón vacante del peso ligero (155 libras o 70,3 kilos). Todo ello gracias a la subida de división de Islam Makhachev hacia el peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos).

El brasileño es uno de los peleadores más peligrosos de toda la UFC y, en consecuencia, uno de los combates más complicados de Ilia Topuria. Oliveira puede presumir de ser el luchador con más finalizaciones en la historia de la UFC, con un total de 20. De la misma manera, es uno de esos peleadores que todo el mundo quiere. Uno de esos atletas cuya historia de superación está al alcance de muy pocos. Una de esas personas que sirven de ejemplo para todos.

El excampeón del peso ligero viene nada más ni nada menos que de las favelas de Brasil. La pobreza era el pan de cada día, pero esto no fue lo peor de su niñez. A los siete años fue diagnosticado con un soplo cardíaco y fiebre reumática, condición que según los médicos lo podrían haber dejado sin volver a caminar. El sueño del pequeño Oliveira de ser futbolista se rompía en mil pedazos. Aun así, ni él ni sus padres se rindieron. Decidieron apuntarlo a Jiu-jitsu, donde rápidamente empezó a destacar. Ni el joven ni su familia dejaron que esa enfermedad echara por tierra su sueño.

Un ascenso difícil

Así, poco a poco fue adentrándose en las artes marciales mixtas (MMA) en su Brasil natal allá por el 2008. Fue en esta etapa en la que lo bautizaron con su apodo de combate, Do Bronx. Viene de que al principio no tenía ningún sobrenombre, por lo que era presentado, a modo despectivo, como Charles Oliveira el de las favelas. Lejos de avergonzarse lo tomó con orgullo, haciendo del Bronx su alias. Después de un récord perfecto de 12 victorias (11 de ellas finalizadas), el joven Charles Oliveira, recibía la llamada de la UFC en el 2010. Este sería el comienzo de su historia, llena de altibajos pero con una redención final. Ganó sus dos primeros duelos, para, posteriormente, perder los dos siguientes. Esa tónica se iría repitiendo a lo largo de los años. Cada triunfo del brasileño venía acompañado de una derrota. Además, había algo que preocupaba. Oliveira acostumbraba a rendirse cuando las cosas no iban como esperaba. A pesar de los pequeños destellos de calidad que dejaban entrever su inmensa capacidad, no conseguía destacar. Pero después de 10 logros y 8 traspiés, hubo un cambio de chip.

Charles Oliveira se transformó. Comenzó su metamorfosis al peligroso león que es en la actualidad. Fue capaz de acumular ocho triunfos al hilo, habiendo finalizado siete de ellos. Oliveira se había convertido en una auténtica amenaza para la división. Entre sus víctimas más destacadas se encontraban peleadores de la talla de Tony Ferguson o Jim Miller. Fue en ese punto cuando la UFC le permitió disputar el cinturón de las 155 libras contra Michael Chandler. Aunque tuvo un comienzo difícil, en el casi es noqueado, pudo reponerse, alzándose con la victoria. Charles Oliveira se proclamó campeón de la UFC después de 28 peleas dentro de la compañía. «Favela, una vez más ganamos. Pueden llorar, pero llorar de alegría. Porque él cinturón ya está con nosotros», exclamaba entre lágrimas el nuevo rey. Y ni habiendo llegado a lo más alto perdió la humildad. En cada combate, el brasileño siempre saluda a su rival y a su equipo, demostrando que el respeto siempre será imperante en su carrera.

Luego de su victoria contra el estadounidense sometió a Dustin Poirier y a Justin Gaethje, consolidándose como campeón. Sin embargo, luego tuvo que caer contra Islam Makhachev. Aun así, este no era el Oliveira que se rendía de hace unos años. Volvió finalizando a Beneil Dariush, afianzándose como el luchador con más finalizaciones y más sumisiones (16) de la historia de la UFC. Cuando más cerca volvía a estar del oro cayó de nuevo contra Arman Tsarukyan, en una cerrada pelea que casi finaliza antes del límite. Pero como hizo durante toda su vida regresó más fuerte, dominando a Michael Chandler durante los cinco asaltos en el UFC 309. Volvía a estar cerca de su revancha con el ruso, pero Ilia Topuria se interpuso en su camino. Parecía que el destino se empeñaba en alejarlo del trono de la división. No obstante, gracias a la derrota de Belal Muhammad en el UFC 315, Makhachev ha decidido subir de categoría. Debido a que ha tenido que abandonar su cinturón, el brasileño se ha encontrado el camino libre para recuperarlo. Pero su rival hará todo lo posible para que esto no suceda. Ilia Topuria tendrá que imponerse al brasileño este 28 de junio.

Una nueva oportunidad

Sin duda, tachar la historia de Charles Oliveira como una historia de superación parece quedarse corto. Ahora tiene una nueva oportunidad de situarse en la cima de la categoría contra Ilia Topuria. La partida de Islam Makhachev al peso wélter ha dejado al brasileño con una complicada pelea, pero que no decepcionará a ningún fanático. Topuria y Oliveira serán los protagonistas del UFC 317, un duelo que promete ser un auténtico espectáculo para una de las semanas más importantes de la compañía estadounidense.