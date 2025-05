Ilia Topuria no se achanta ante Makhachev: «Eres un cobarde...»

Ilia Topuria e Islam Makhachev han iniciado un fuego cruzado por redes sociales. A pesar de que la pelea entre ambos no se verá por el momento en un octágono, la sangre está empezando a brotar. Tras la victoria de Jack Della Maddalena ante Belal Muhammad, Makhachev ha decidido subir a la división del peso wélter en busca de su segundo cinturón. Esto ha modificado los planes de la UFC para la International Fight Week, cruzando al hispanogeorgiano con Oliveira y haciendo que el ruso deje el título vacante.

Esta 'evasión' de Makhachev no ha sentado bien a Topuria, el cual lo tachó de «hipócrita» en la rueda de prensa del WOW 19. «Me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que está buscando la misma oportunidad que yo estaba buscando. Criticaba una decisión mía cuando él está haciendo lo mismo», apuntaba El Matador.

Las redes estallaron, respondiendo el discípulo de Khabib con contundencia en X: «La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso pluma. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico». Una vez encendida la mecha, Ilia Topuria no iba a ser el último en quemarse.

«La diferencia entre tú y yo es que yo soy un hombre y tú un cobarde. Yo hablo y lucho, tú hablas y te escondes. Huye lejos, sin dejar rastro», contestaba tajante Topuria. Lo cierto es que la mayoría de fanáticos de las artes marciales mixtas (MMA) soñaban con ver esa pelea. Sin embargo, la puerta no está cerrada del todo. Primero, Makhachev señala que tras una victoria podrían hablar. Por su parte, El Matador no descarta la posibilidad de asaltar el peso wélter en un futuro. Si las cosas siguen como hasta ahora, en un tiempo podría darse el choque definitivo: Ilia Topuria, como campeón del peso ligero, contra Islam Makhachev, como rey del peso wélter. Ambos con el estatus de doble campeón. Solo el tiempo dirá.