Ankalaev busca cerrar la puerta del título para siempre a Alex Pereira: «Estaba asustado…»

En los últimos tiempos, la escuela daguestaní ha estado pisando muy fuerte dentro de la UFC. Aunque la mayoría de estos atletas basan su estilo de juego en la lucha cuerpo a cuerpo, el campeón del peso semipesado de la promotora estadounidense, Magomed Ankalaev, ha demostrado que también cuentan con un gran formación en el golpeo. De hecho, en su último combate, el que le valió para proclamarse monarca de la UFC, venció a uno de los mejores 'strikers' de la compañía, Alex Pereira.

En el último vídeo publicado por la UFC, Ankalaev ha querido continuar con la guerra psicológica ante el brasileño, de cara a la pelea de revancha que tendrán este sábado en el UFC 320, un evento que se celebrará en el T-Mobile de Las Vegas. «Alex estaba asustado… Se le notaba en los ojos que estaba confundido», ha trasladado ante la cámara el campeón daguestaní. Lo cierto es Ankalaev arrolló a Pereira en su último enfrentamiento, pero el brasileño asegura haber hecho los ajustes necesarios para recuperar el cinturón que antes le pertenecía. En caos de que venza el daguestaní, le podría cerrar para siempre la puerta del título.

Llegados a este punto, debido a su perfil bajo a nivel mediático muchos se están preguntando: ¿Quién es Magomed Ankalaev? Criado en las montañas del Cáucaso, Ankalaev es un luchador de 33 años, que creció rodeado de la tradición de lucha que impregna a Daguestán. En aquellas tierras, los deportes de combate se convierten en una forma de vida, una manera de abrirse un camino en un entorno difícil. Este artista marcial mixto comenzó en la lucha libre y el sambo, pero pronto se interesó por las disciplinas de golpeo.

Comenzó a destacar en los mundiales WMMAA de 2016, donde se proclamó campeón mundial amateur, una señal de que estaba listo para dar el salto al campo profesional. Después de debutar con derrota en 2018 en la UFC, encadenó numerosas victorias que le llevaron a los puestos más privilegiados del ranking del peso semipesado. En 2022, disputó el cinturón por primera vez ante Jan Blachowicz, pero el pleito concluyó con un empate, manteniendo su título el polaco.

Después de un par de victorias más, volvió a recibir la oportunidad por el cinturón del semipesado, que estaba en manos de Alex Pereira. Logró dominar la pelea en cinco asaltos, proclamándose campeón. Ahora, le tocará defender su reinado ante el propio luchador brasileño, en una pelea en la que los aficionados exigen más espectacularidad que en la anterior.