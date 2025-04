Tom Daley: «Estoy increíblemente orgullo de decir que soy gay y también soy un campeón olímpico»

Cuando Tom Daley tuvo su primera aparición olímpica en Pekín 2008 con 14 años, apenas una veintena de deportistas se habían identificado abiertamente como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. En los Juegos Olímpicos de Tokio , el número ha aumentado a más de 160. Un progreso en la aceptación individual y social que le hubiera venido de maravilla al británico, quien comentó en rueda de prensa que había crecido siempre sintiendo que era diferente.

Ha logrado el oro olímpico en satos de trampolín 10 metros sincronizados, con Matty Lee, y ha vuelto a mandar un mensaje de apoyo a todos los que se sienten como él se sintió en el pasado, indicando que él y otros atletas LGTBQ pueden mejorar la vida de los más jóvenes que se sienten «atemorizados y solos».

«Cuando era pequeño me sentía siempre diferente, fuera de lugar, y pensaba que nunca sería nadie porque no era para la sociedad lo que querían que fuera . Ver ahora a personas LGTBQ participando en los Juegos Olímpicos puede dar esperanza a los jóvenes».

«Espero que cualquier persona LGTB no importa lo solo que se sienta sepa que no está solo, y que puede conseguir lo que quiera. Hay una familia deportiva que lo apoyará. Es una de las cosas de las que estoy increíblemente orgulloso es de decir que soy gay un también un campeón olímpico . Y me siento muy fortalecido al decirlo porque cuando era joven pensé que nunca conseguiría nada por como era.

Daley logró un bronce en los Juegos de Londres 2012 y también en los de Río 2016, se casó con el guionista y directo Dustin Lance Black en 2017 y son padres de un niño desde 2018, algo que también le cambió la vida al nadador. «Me di cuenta de que, lo hiciera bien o mal en la piscina, puedo ir a casa a un marido y a un hijo que me quieren».