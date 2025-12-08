Suscribete a
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

fútbol

Rebelión en Alemania: los aficionados se cargan las nuevas medidas de seguridad en los estadios

Las autoridades abortan su intento de instalar cámaras de reconocimiento facial apuntando a las gradas o de emitir entradas personalizadas

Alba y Busquets se retiran haciendo historia: el Inter Miami de Messi gana por primera vez la MLS

Aficionados del Borussia Dortmund durante el partido ante el Hoffenheim
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Los aficionados de la Bundesliga han vuelto a demostrar quién manda en el fútbol alemán. La serie nuevas medidas de seguridad en los estadios, que los gobiernos regionales y los clubes de fútbol venían debatiendo, para hacer frente a la proliferación de insultos, gritos xenófobos e incidentes ... durante los partidos, como la lluvia de objetos sobre el campo, ha quedado finalmente en nada. Tras la última Conferencia de Presidentes, la reunión semestral que mantiene los presidentes de los Bundesländer para coordinar políticas a escala federal, han quedado fuera de la mesa propuestas controvertidas como la instalación de cámaras de videovigilancia con sistemas de reconocimiento facial apuntando a las gradas o las entradas personalizadas, adscritas a un nombre y un número de documento de identidad.

