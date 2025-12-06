Alba y Busquets se retiran haciendo historia: el Inter Miami de Messi gana por primera vez la MLS

Drew Fischer se llevó el silbato a la boca y pitó el final del partido. Messi elevó los brazos al cielo. Acababa de guiar al Inter de Miami hacia su primer título de la LMS, la liga norteamericana que también le faltaba ... al astro argentino. Al tiempo, Jordi Alba y Sergio Busquets se fundían en un abrazo. Sabían que a partir de ese instante nada sería igual. Con el pitido del árbitro también se ponía fin a su dilatada y prolífica carrera deportiva tras haber anunciado hace unas semanas su decisión de colgar las botas. El Vancouver Whitecaps de Müller no pudo hacer nada en la gran final ante el Inter Miami. La elegante ciudad de Florida vivía animosa el triunfo del equipo, fundado hace solo siete años y regido por el no menos glamoroso David Beckham. Ocampo, en propia puerta, Rodrigo de Paul y Teo Allende lograron los goles de los locales. Ahmed hizo el de los canadienses. Leo dio dos asistencias de gol.

El Inter de Miami jugaba en casa la final (la competición determina que se dispute en el equipo que más puntos haya logrado en la fase regular) y partía como gran favorito tras una temporada en la que por fin había encontrado la estabilidad y el equilibrio. Bajo la dirección de Javier Mascherano, las Garzas habían consolidado un estilo reconocible: liderazgo de Messi, experiencia de Busquets y Jordi Alba, y la energía de una base joven que ha permitido sostener el ritmo competitivo durante toda la campaña. Por su parte, Vancouver Whitecaps se había ganado el respeto de la liga paso a paso, firmando una temporada sólida en la confederación del Oeste, sólido, competitivo lejos de casa y capaz de sobrevivir a eliminatorias durísimas. Su gran figura, Thomas Müller, bestia negra de Messi, al que le había ganado siete de los diez duelos que les han enfrentado. Leo por su parte, llegaba en uno de sus mejores momentos, si es que alguna vez ha tenido alguno malo o regular. En total, sumaba 61 contribuciones de gol en 2025 en la MLS, superando las 52 que se apuntó Carlos Vela en 2019.

Y a sus 38 años, Leo volvió a ser protagonista. Tenía ganas de partido y lo demostró. A los ocho minutos relanzó al Inter para abrir el marcador. La jugada la inició él, aunque el tanto lo marcó Édier Ocampo en propia puerta al tratar de despejar un balón. El tanto descentró al defensa colombiano, que estuvo fuera del partido durante toda la primera parte e incluso llegó a ser amonestado por arrollar a Baltasar. Aunque los canadienses apretaron en el tramo final del primer acto, el equipo rosa de Messi aguantó hasta llegar a las duchas con al mínima ventaja en el marcador. Buenas actuaciones de Rios Novo, el cancerbero local, y presión de Jordi Alba al clegiado, como cuando jugaba en España. El partido se había endurecido bastante con faltas al límite.

La segunda parte deparó imágenes para despertar la nostalgia de todos aquellos seguidos del Barcelona que estuvieran viendo el partido. Minuto 56. Centro medido de Jordi Alba que despeja Takaoka, portero de Vancouver, y llegando desde atrás remata de cabeza Messi. El balón pasó a milímetros del palo. Cómo echará Leo de menos a su socio de la banda izquierda, ese que le regaló tantos y tantos goles y que a partir de mañana abandonará el carril zurdo para empezar a disfrutar más de la familia.

La insistencia del equipo canadiense tuvo premio. Ahmed empató el partido (min. 60) con un disparo raso que el guardameta de Inter Miami no pudo rechazar en condiciones. Se creció el Vancouver, que dos minutos después pudo ponerse por delante tras un doble palo.

Parecía escrito que Messi debía meter en la historia a Inter y que Alba y Busquets debían retirarse con una victoria importante. Y el argentino creo el segundo gol de las Garzas. Min 71. Recupera el argentino un balón, filtra un pase maravilloso para su amigo De Paul, confidente en Miami y en la selección para poner de nuevo en ventaja a los rosas.

Los siete minutos de prolongación se hicieron eternos en Miami, que explotó de júbilo con el pitido final. Messi lo celebró a lo grande. También Alba y Busquets, dos de los mejores jugadores que ha dado España. Lloró desconsolado Jordi Alba tras el gol de Teo Allende en la prolongación. Mascherano enloquecía celebrando por todo lo alto con el lateral de Hospitalet.