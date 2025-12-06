Suscribete a
Alba y Busquets se retiran haciendo historia: el Inter Miami de Messi gana por primera vez la MLS

Inter de Miami derrota a Vancouver Whitecops en la gran final (3-1) con un gol de Ocampo en propia puerta, otro de De Paul y un tercero de Teo Allende, que hacen inútil el de Ahmed. Leo dio dos asistencias de gol

Alba corre para abrazar a Messi, que celebra el segundo gol con De Paul
Drew Fischer se llevó el silbato a la boca y pitó el final del partido. Messi elevó los brazos al cielo. Acababa de guiar al Inter de Miami hacia su primer título de la LMS, la liga norteamericana que también le faltaba ... al astro argentino. Al tiempo, Jordi Alba y Sergio Busquets se fundían en un abrazo. Sabían que a partir de ese instante nada sería igual. Con el pitido del árbitro también se ponía fin a su dilatada y prolífica carrera deportiva tras haber anunciado hace unas semanas su decisión de colgar las botas. El Vancouver Whitecaps de Müller no pudo hacer nada en la gran final ante el Inter Miami. La elegante ciudad de Florida vivía animosa el triunfo del equipo, fundado hace solo siete años y regido por el no menos glamoroso David Beckham. Ocampo, en propia puerta, Rodrigo de Paul y Teo Allende lograron los goles de los locales. Ahmed hizo el de los canadienses. Leo dio dos asistencias de gol.

