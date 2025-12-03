Suscribete a
«Nos llenáis de negras y aun así perdéis»: denuncias de racismo en la selección femenina de balonmano

Mundial de Balonmano

Las internacionales ponen el grito en el cielo por los mensajes recibidos en las redes sociales tras sus derrotas en el Mundial

Así está la clasificación del Mundial

29-31: España se desploma ante Serbia

Reacción de Kaba Gassama a los comentarios en el perfil del presidente de la RFEBM
Reacción de Kaba Gassama a los comentarios en el perfil del presidente de la RFEBM Instagram
Miguel Zarza

Miguel Zarza

La selección española femenina de balonmano se complicó este martes el acceso a los octavos de final del Mundial después de caer 29-31 ante Serbia. Tras más de cuarenta minutos brillantes en Dortmund, en los que amasó una ventaja de seis goles ... sobre las balcánicas, España se desplomó sin remedio hasta encajar su segunda derrota en tres partidos.

