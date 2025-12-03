«Nos llenáis de negras y aun así perdéis»: denuncias de racismo en la selección femenina de balonmano

La selección española femenina de balonmano se complicó este martes el acceso a los octavos de final del Mundial después de caer 29-31 ante Serbia. Tras más de cuarenta minutos brillantes en Dortmund, en los que amasó una ventaja de seis goles ... sobre las balcánicas, España se desplomó sin remedio hasta encajar su segunda derrota en tres partidos.

Una nueva decepción que obliga a las de Ambros Martín a ganar los dos siguientes choques, ante Islandia el jueves (20.30h) y frente a Alemania el sábado (18.00h), si quieren estar presentes en la fase de eliminatorias del torneo mundial.

El propio seleccionador reconoció tras el encuentro el daño que había hecho al grupo la forma de perder, permitiendo la remontada al rival. «Está en el debe del equipo», resumió sobre la remontada antes de mostrar su confianza en que sus jugadoras podían dar la vuelta a la situación con dos victorias en las dos siguientes jornadas.

Mundial femenino de balonmano Grupo 2 1 Alemania - 4 puntos (3 ganados, 0 empatados y 0 perdidos) 2 Montenegro - 4 puntos (2 ganados, 0 empatados y 1 perdido) 3 Serbia - 4 puntos (2 ganados, 0 empatados y 1 perdido) 4 España - 2 puntos (1 ganado, 0 empatados y 2 perdidos) 5 Islas Feroe - 2 puntos (1 ganado, 0 empatados y 2 perdidos) 6 islandia - 0 puntos (0 ganados, 0 empatados y 3 perdidos)

También acabado el encuentro, el presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, quiso enviar un mensaje de apoyo al equipo. Un texto apelando a la unidad y transmitiendo confianza en la línea del que había enviado tras la anterior derrota ante Islas Feroe, resaltando además que las españolas habían sido superiores a las serbias durante la mayor parte del encuentro.

Racismo inadmisible

Sin embargo, una denuncia pública por parte de varias jugadoras españolas puso de manifiesto un aspecto que hasta el momento había pasado desapercibido y que está haciendo daño al equipo más allá de los resultados deportivos: las censurables contestaciones recibidas en el perfil del mandamás federativo tras sus mensajes públicos de apoyo al equipo.

Noticia Relacionada «A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto» Eduardo Barrero Lysa y Lyndie Tchapchet, hermanas de origen camerunés, representan la nueva generación de la selección española en el Mundial 2025

Sucedió concretamente tras la publicación de Blázquez sobre la derrota de España en la fase preliminar ante Islas Feroe, pero varias jugadoras como Danila So Delgado, Kaba Gassama o las hermanas Lyndie Tchaptchet y Lysa Tchaptchet se plantaron y decidieron poner el grito en el cielo este martes.

Con capturas de pantalla y un contundente mensaje, «perdamos o ganemos, esto es inadmisible», las internacionales denunciaron la proliferación, bajo el anonimato de las redes sociales, de un buen número de mensajes de carácter abiertamente racista como «Mete a más negras», «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», o «Selección de Sudán del Sur», dirigidos al presidente de la Federación en referencia a la convocatoria de estas jugadoras con orígenes familiares fuera de España.