Antiolencia propone el cierre del estadio del Alavés por la promoción de un grupo ultra

La Comisión estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ha propuesto sancionar al Deportivo Alavés con una multa de 60.001 euros y la clausura de su estadio durante un periodo de un mes por el ... apoyo del club vasco a un grupo de aficionados radicales.

El motivo del castigo, según explica el Ministerio del Interior es que el estadio de Mendizorroza cuenta con murales, grafitis y pegatinas de promoción del grupo ultra 'Iraultza 1921' en su fachada. La Comisión Antiviolencia recabó informes de seguridad y, en su reunión del pasado 28 de octubre, propuso una multa de 40.000 euros por la exhibición de estos dibujos. Sin embargo, en lugar de ser retirados, sobre ellos se colocaron unos folios de color rojo formando un aspa y unos carteles con la leyenda: «Censurado por el coordinador de la Ertzaintza».

La Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe expresamente dar «promoción o apoyo» a grupos de seguidores radicales. Y eso es lo que entiende la Comisión que ha sucedido, pues considera que las medidas adoptadas por el club vitoriano no tapan los murales.

Multa a Osasuna

La propuesta de sanción al Alavés no ha sido la única, pues la Comisión también ha propuesto una multa de 75.000 euros al Club Atlético Osasuna por una infracción muy grave durante el encuentro contra el Oviedo, jugado en la capital asturiana el pasado 3 de noviembre.

El equipo navarro envío al club local un listado con aficionados que se desplazarían hasta Oviedo para asistir al encuentro, y entre ellos, había un seguidor sobre el que pesaba una prohibición de acceso a recintos deportivos. Además, la Policía Nacional pudo comprobar que el hincha seguía constando como abonado del Osasuna.

El artículo 25 de la Ley 19/2007, señala que «Los clubes y las personas responsables de la organización de espectáculos deportivos deberán privar de la condición de socio, asociado o abonado a las personas que sean sancionadas con la prohibición de acceso a recintos deportivos», medida que Osasuna no ha cumplido.