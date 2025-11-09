El City se merienda al Liverpool

Exhibición de Doku y efectividad de Erling Haaland para festejar una contundente victoria en el Etihad, que celebró los mil partidos como entrenador de Pep Guardiola. La víctima fue el Liverpool, último rival del Real Madrid en la Champions League. Los de Arne Slot ... se fueron derritiendo lentamente y Nico González fue el artífice del triunfo citizen. El City se vio favorecido también por el desacierto de Konaté, que nada más comenzar el partido regaló un balón a Doku, que corrió hasta el área pequeña para encarar a un Mamardashvili, que según el colegiado hizo penalti. El extremo regateó y consiguió irse del portero, pero el georgiano le tocó y desequilibró al belga. Pero Mamardashvili detuvo el lanzamiento de Haaland.

Nuevo error del central francés en el primer gol del City, en el minuto 30. Erling Haaland le retrató en el segundo palo para ganarle la partida y rematar a gol. Lo intentó el Liverpool, pero sin éxito. Apareció Nico González para acabar de decantar el partido y demostrar que merece más protagonismo que ser solamente el sustituto de Rodri. Anotó el segundo gol, a la salida de un córner.

Trató de reaccionar el Liverpool y se volcó sobre la portería celeste. Dio más de un susto a los de Pep pero el que golpeó fue Doku, clavando un balón en la escuadra del rival. Se marchó el extremo y fue como un balón de oxígeno para el 'Pool', que se creció en busca de recortar distancias y ensombrecer el partido 100 de Pep con el City. Pero ni Gakpo ni Salah pudieron batir al ex del PSG, que a base de paradas y fortuna consiguió dejar la fiesta de Pep impoluta.