Fútbol - premier league

El City se merienda al Liverpool

Haaland, Nico González y Doku le dan la victoria al equipo de Pep Guardiola, que apuntala la segunda posición tras el Arsenal

Haaland celebra su gol ante el Liverpool
Haaland celebra su gol ante el Liverpool REUTERS
Sergi Font

Sergi Font

Exhibición de Doku y efectividad de Erling Haaland para festejar una contundente victoria en el Etihad, que celebró los mil partidos como entrenador de Pep Guardiola. La víctima fue el Liverpool, último rival del Real Madrid en la Champions League. Los de Arne Slot ... se fueron derritiendo lentamente y Nico González fue el artífice del triunfo citizen. El City se vio favorecido también por el desacierto de Konaté, que nada más comenzar el partido regaló un balón a Doku, que corrió hasta el área pequeña para encarar a un Mamardashvili, que según el colegiado hizo penalti. El extremo regateó y consiguió irse del portero, pero el georgiano le tocó y desequilibró al belga. Pero Mamardashvili detuvo el lanzamiento de Haaland.

