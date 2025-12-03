Durante la noche del miércoles, al fin, el madridismo disfrutó de un partido tranquilo: sin sobresaltos, sin atascos, sin ese zumbido permanente de fatalidad que suele acompañar los encuentros incómodos. Había incluso una extraña sensación en sordina, de ultimátum, que parecía flotar y hacer ... interferencias en el ambiente. Parte del sosiego lo puso un Mbappé imperial; la otra mitad, un Athletic Club desarmado y desorientado en esta temporada tan extraña. Leones anestesiados con dardos tranquilizantes

La Pax Merengue, por supuesto, no fue completa. Hubo dos lesionados. Y no poco importantes. Alexander-Arnold (me sigo negando a lo de Trent) y Camavinga cayeron en combate. Ambos, además, cuando empezaban a mostrar síntomas claros de mejoría. Desde que Camavinga se lesionó en la víspera de la Supercopa de Europa el año pasado, vive atrapado en una racha de infortunios interminable. Encadena roturas, traumatismos, esguinces a un ritmo desquiciante para cualquiera. Todos los golpes van a él. En un tiroteo moriría de una puñalada. Solo le falta darse con un rastrillo como en los dibujos animados.

Dicen que las guerras se preparan en tiempos de paz. Y este breve remanso, esta tregua sin dramas a la vista, obliga al Madrid a planificar con cautela pero también con determinación el asalto al liderato y, sobre todo, el duelo contra el Manchester City. Más allá de los puntos, ese partido es el examen definitivo para confirmar la versión sólida y ordenada que mostró el equipo en la Catedral. Con la vuelta de Rüdiger ha recuperado orden, rigor y control desde atrás. Huijsen va a tener que esforzarse para sacar al alemán del once.

Da la sensación de que estos momentos tranquilos son tan raros que conviene guardarlos, como quien conserva monedas de un imperio que ya no existe. Porque en cuanto el calendario apriete, en cuanto llegue el primer contratiempo o gestito contrariado, todo volverá a su estado natural de sobresalto permanente, con el sistema simpático en alerta. Quizá por eso esta Pax Merengue resulta tan valiosa: precisamente porque es excepcional.

La Pax Merengue no durará, ninguna lo hace, pero sirve para algo valioso: recordar que el Madrid, cuando respira, juega mejor; y que la calma, aunque breve y frágil, también forma parte de las grandes conquistas.