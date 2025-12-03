Suscribete a
esbozos y rasguños

Pax Merengue

Hubo dos lesionados. Y no poco importantes. Alexander-Arnold (me sigo negando a lo de Trent) y Camavinga cayeron en combate

A este Real Madrid le falta un 'pensaor'

Pax Merengue
Javier Aznar

Javier Aznar

Durante la noche del miércoles, al fin, el madridismo disfrutó de un partido tranquilo: sin sobresaltos, sin atascos, sin ese zumbido permanente de fatalidad que suele acompañar los encuentros incómodos. Había incluso una extraña sensación en sordina, de ultimátum, que parecía flotar y hacer ... interferencias en el ambiente. Parte del sosiego lo puso un Mbappé imperial; la otra mitad, un Athletic Club desarmado y desorientado en esta temporada tan extraña. Leones anestesiados con dardos tranquilizantes

