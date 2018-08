Rayo Vallecano Martín Presa: «La educación se tiene o no se tiene» El presidente del club madrileño ha cargado duramente contra el Celta por el fichaje de Fran Beltrán

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha asegurado que nadie en el RC Celta les había «comunicado nada previamente» del fichaje del centrocampista Fran Beltrán, que jugará en el conjunto vigués las próximas cinco temporadas, hasta que se ha depositado la cláusula, y ha lamentado las formas en las que se ha producido el traspaso, afirmando que «la educación se tiene o no se tiene».

«Nosotros nos enteramos de esto ayer sobre las once de la noche a través de una llamada de nuestro director deportivo, David Cobeño, al que había llamado el representante diciendo que hiciésemos un acuerdo de venta», reconoció el máximo mandatario del club madrileño.

Además, ha explicado que su única idea era mantener al jugador en el equipo. «Nosotros dijimos que eso era imposible porque no queríamos desprendernos del jugador; es más, intentamos hacerle una renovación, con una mejora, con un aumento cláusula en el mes de junio... Fue imposible. Más siendo un jugador que, como él decía, quería tanto al Rayo... Intentamos hacerle una renovación para que no se fuese al Celta, no tuvimos opción alguna porque cuando se enteró, según nos comunicó, ya había firmado. En ningún momento se había dirigido a nosotros».

Por otra parte, ha criticado duramente la manera de actuar del club gallego, algo que hace de manera «habitual». «Como suele ser habitual en este club, el Celta de Vigo no nos ha comunicado nada previamente», ha destacado.

«A Fran le deseo toda la suerte del mundo, pero la educación se tiene o no se tiene, a clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio, o te la ha enseñado o no tu familia. Donde no hay no se puede pedir. Eso es lo que más nos ha dolido. Buscamos futbolistas para los que vestir la franja sea "lo más". Si alguien no quiere estar, mejor desde ese punto de vista», ha concluido Presa.